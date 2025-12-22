Les Bulls « plus ouverts que jamais » à l’idée de transférer Coby White

En dernière année de contrat et à la recherche d’une grosse augmentation en tant qu’agent libre à l’été 2026, Coby White possède un avenir très incertain à Chicago. La preuve, les Bulls envisagent fortement de le transférer s’ils trouvent preneur avant la deadline (5 février).

Coby White a profité du « All-Star Game » entre Atlanta et Chicago hier pour briller dans le quatrième quart-temps, et rappeler ses qualités offensives (plus de 21 points et 5 passes de moyenne cette saison) après un début de saison passé à l’infirmerie. Néanmoins, en coulisses, ça discute de son futur dans la Windy City.

En effet, d’après l’insider Marc Stein, les Bulls seraient « plus ouverts que jamais » à l’idée de transférer White dans les prochaines semaines, afin d’éviter un scénario où il part sans la moindre contrepartie durant l’intersaison 2026.

De quoi intéresser plusieurs équipes à la recherche d’un combo guard et/ou d’un coup de boost offensif : Minnesota notamment, et on pense aussi aux Bucks qui pourraient tenter le coup pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester.

Le problème, c’est que Coby White est sous un petit contrat, avec un salaire annuel de seulement 13 millions de dollars qui n’est pas à la hauteur de sa production statistique. Traduction : c’est compliqué pour Chicago de recevoir une contrepartie d’une valeur similaire. Et puis le fait qu’il soit en dernière année de contrat peut aussi refroidir les équipes initialement intéressées par ses services.

Alors que Coby était blessé en début de saison, les Bulls ont montré qu’ils pouvaient pratiquer un basket excitant et même gagner des matchs, avant de retomber sur terre ces dernières semaines.

Transfert avant la deadline ? Prolongation cet été ? Départ en tant qu’agent libre ? Futur sign-and-trade ? Différents scénarios sont possibles, reste à voir comment le dossier de l’arrière (25 ans) va évoluer.