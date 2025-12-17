Alors que les rumeurs autour d’un transfert de Giannis Antetokounmpo continuent d’animer l’actu NBA, les Bucks continuent de croire qu’ils peuvent convaincre le Freak de rester à Milwaukee. Ils sont plutôt dans l’optique de recruter que de tout bazarder d’ici la trade deadline.

Les différents insiders plus ou moins proches des Bucks, d’Eric Nehm (The Athletic) à Marc Stein en passant par Jake Fischer, sont unanimes : Giannis n’a pour l’instant pas demandé de transfert, et la franchise de Milwaukee veut se renforcer dans les prochaines semaines pour conserver son MVP.

Selon le très bien informé Eric Nehm, les Bucks aimeraient… faire un move pour renforcer leur effectif au milieu des rumeurs entourant Giannis Antetokounmpo.

Bluff ou pas bluff, à voir mais Milwaukee va être au cœur de l’actualité 🍿

Faire un gros move d’ici le 5 février, pour permettre aux Bucks de se relancer et ainsi convaincre Giannis de rester, c’est un grand chelem qui paraît bien compliqué à réaliser.

Milwaukee affiche aujourd’hui un bilan de 11 victoires – 16 défaites (10e de l’Est) et reste sur une humiliation face aux Nets (127-82), tout ça alors que le Freak est toujours à l’infirmerie. Au vu de la gueule de l’effectif, l’absence de marge salariale et leur capital draft limité (ne contrôlent aucun pick de premier tour jusqu’en 2031, seulement un pick de premier tour transférable à la deadline), on voit mal aussi comment les Bucks pourraient monter un package suffisamment convaincant pour recruter un gros poisson.

Parmi les noms mentionnés dans les rumeurs : Zach LaVine, Jerami Grant, Andrew Wiggins ou encore Dejounte Murray. Vous nous direz que ces gars-là ne sont pas les plus difficiles à obtenir, mais dans le même temps peuvent-ils vraiment convaincre Antetokounmpo ? Permettez-nous d’en douter.

Si vous voulez notre avis, on voit plus un scénario où Giannis finit par demander son trade, et où Milwaukee se voit dans l’obligation de bazarder son effectif. Pour rappel, Antetokounmpo peut devenir agent libre en 2027 et sera éligible à une extension en octobre prochain.