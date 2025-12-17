Victor Wembanyama a perdu un proche, ce mardi

Après une finale de NBA Cup très compliquée sur le plan individuel, Victor Wembanyama a écourté sa conférence de presse d’après-match. L’Alien a fondu en larmes au bout de quelques questions et quitté le podium, indiquant aux médias sur place avoir perdu quelqu’un ce mardi.

Au terme d’une finale de NBA Cup perdue par les Spurs au profit des Knicks, dans laquelle il n’a pas brillé à la hauteur des espérances placées en lui, Victor Wembanyama a indiqué en conférence de presse avoir perdu un proche ce mardi. Nos pensées sont avec lui ainsi que sa famille.

pic.twitter.com/Qw5xjGmMcH https://t.co/OBw5q9HZMh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025

Les Spurs reçoivent les Wizards ce vendredi, à San Antonio, après avoir fait vibrer leurs fans durant cette semaine passée à Las Vegas.