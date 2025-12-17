Les Knicks remportent la NBA Cup, Jalen Brunson nommé MVP ! (124-113)

Au terme d’un match parfaitement maîtrisé par des Knicks qui ont su s’appuyer sur une grande partie de leurs forces offensives, New York s’adjuge la première NBA Cup de son histoire ! Jalen Brunson est (logiquement) nommé MVP de la compétition. Les Spurs ont été trop courts, avec un Victor Wembanyama malheureusement ailleurs dans l’esprit.

Les Spurs auront vaillamment lutté. Éliminé le Thunder en demi-finale, à la surprise presque générale. Seulement, l’envie et l’intensité des Knicks auront eu raison de San Antonio au bout de cette finale de NBA Cup, au coeur de Las Vegas.

Les Knicks champions, ça s’écrit et c’est réel !! pic.twitter.com/Ke7PBvlV8f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025

Derrière un Jalen Brunson nommé MVP pour l’ensemble de son oeuvre durant la compétition, et qui a signé 25 points, 8 passes, 4 rebonds à 11/27 au tir, les Knicks ont pu compter sur un superbe OG Anunoby (28 points, 9 rebonds) et un Mitchell Robinson ultra précieux dans la création de secondes chances (4 points, 15 rebonds dont 10 offensifs).

Le MVP de la NBA Cup est officiellement Jalen Brunson ! pic.twitter.com/7wqIha5c7N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025

À noter que Karl-Anthony Towns (16 points, 11 rebonds) a quitté la rencontre sur blessure peu avant la mi-temps, pour ne rejouer uniquement qu’en toute fin de partie.

La rencontre a été serrée du début à la fin du match, bien que les Spurs aient finalement cédé à trois minutes du terme en concédant un écart de deux possessions. Les Knicks saisissent immédiatement cette opportunité et ne seront plus revus.

Côté Spurs, Dylan Harper termine meilleur marqueur du match avec 21 points, 7 rebonds à 7/14 au tir. Stephon Castle signe un double-double à 15 points, 12 passes et 5/15 au tir.

Victor Wembanyama, que l’on attendait énormément sur cette finale, est passé à côté. 18 points à 7/17 au tir, avec 7 rebonds. L’Alien a eu une énorme séquence dans le troisième quart-temps, inscrivant 10 points en deux minutes. Il s’est ensuite enfermé dans une sélection de tirs trop compliqués.

Une soirée difficile qui peut (malheureusement…) s’expliquer, puisque le joueur a fondu en larmes et écourté sa conférence de presse d’après-match, indiquant avoir perdu un proche ce mardi. Nos pensées vont à lui ainsi que sa famille.

pic.twitter.com/Qw5xjGmMcH https://t.co/OBw5q9HZMh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 17, 2025