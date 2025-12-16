Trophées NBA : notre Top 3 Progression, Sixième Homme et Coach de l’Année 2026 !

Comme chaque mardi, zoom sur un gros sujet d’actu à l’heure de l’Apéro. Au menu aujourd’hui ? On fait le point sur la course à plusieurs trophées NBA.

Vous connaissez ce classique, nous y sommes ! À l’approche des fêtes, c’est l’heure de faire le point sur les différents trophées distribués par la NBA. On commence par trois grandes récompenses : le Coach de l’année, la Progression de l’année et le Sixième homme de l’année ! Jalen Johnson ou Jalen Duren ? Jaime Jaquez ou Ajay Mitchell ? Mark Daigneault ou JB Bickerstaff ? C’est l’heure de voter !