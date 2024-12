Scène originale cette nuit au Wells Fargo Center quand, au plus fort de la domination défensive de Victor Wembanyama, Andre Drummond s’est placé en improbable match-up pour Wemby. Dede qui a d’ailleurs failli partir à la douche un peu plus tôt que prévu.

Lorsque ce gentil golgoth d’Andre Drummond est entré en jeu pour défendre quelques minutes sur Victor Wembanyama, on l’a senti investi d’une mission. Ça ne l’a pas empêché de se faire postériser assez vite par Keldon Johnson avant de voir l’un de ses tirs contré par le Français (le sixième contre de Victor alors qu’on jouait le début du deuxième quart…), mais le vrai moment pop-corn de cette première mi-temps arriva alors qu’il restait un peu plus de 8 minutes au deuxième quart.

DRUMMOND GETS EJECTED FOR PUSHING WEMBY

not sure about this one refs… pic.twitter.com/3iTLq5dcUp

Quelques secondes après avoir pris une première faute technique pour avoir parlé un peu trop près du visage de Victor Wembanyama, Dede est expulsé pour un contact un peu trop rugueux sur ce même Wemby. Drummond est furieux, son coach Nick Nurse aussi et pour cause, on se rend très vite compte que Wemby glisse, ou floppe, ou gloppe. Bref, il n’y a absolument pas faute et après le review les refs sanctionnent le V de flopping et rappellent logiquement Andre Drummond qui revient comme un héros sur le parquet, enfin quelque chose qu’il pourra mettre sur son CV.

Andre Drummond is BACK after being ejected and then not ejected 🤔 pic.twitter.com/JqGM024hZi

Une péripétie qui nous aura ambiancé cinq bonnes minutes, sans aucune animosité mais avec cette tension toujours palpable chez les joueurs envoyés au feu face à Wembanyama. La suite ? On parlera peut-être bientôt d’un record all-time au contre pour le Français fraichement élu Joueur de la semaine, alors qu’au moment d’écrire ces lignes Joel Embiid était à son tour expulsé mais cette fois-ci pour une raison bien valable.