Avant les débuts de Victor Wembanyama aux NBA Christmas Games, ce soir, face aux New York Knicks, il fallait revenir sur la dernière grande performance d’un Français à Noël. En 2008 face aux Suns, Tony Parker s’était distingué en terminant meilleur scoreur de la rencontre et en donnant la passe décisive… au premier sens du terme.

En 2008, Tony Parker dispute le deuxième Christmas Game de sa carrière après 2005. Cette fois, son statut n’est plus le même, le Français a gagné en galon en étant devenu l’année précédente le premier tricolore champion NBA.

Face aux Phoenix Suns, le futur MVP des finales est opposé à un adversaire direct qui lui a souvent porté chance au cours de sa carrière : le Canadien Steve Nash.

Mais en ce soir de Noël, le meneur de la franchise de l’Arizona semble bien décidé à lancer son équipe vers la victoire à domicile. À la fin du premier quart-temps, les locaux mènent de 12 points. Mais dans le sillage d’un très bon TP, les Spurs refont leur retard petit à petit.

Le Français est agressif, en défense comme en attaque, les interceptions se multiplient ainsi que les drives. Il agresse sans cesse le cercle, obtenant au passage sept lancers-francs et n’hésite pas à ressortir le ballon vers les différents shooteurs de l’équipe. Une action typique qui portera ses fruits en fin de match.

“Il restait 4 secondes à jouer et nous perdions de 2 points. Gregg Popovich m’a demandé de pénétrer et de tenter le lay-up ou le tear drop. Et si un joueur adverse venait en aide en défense, je devais passer la balle à un de nos trois shooteurs. J’ai battu Grant Hill en un contre un et au moment où j’allais shooter, j’ai vu Jason Richardson qui s’apprêtait à me contrer. J’ai donc donné la balle à Roger Mason dans le coin et il a fini le travail.” Tony Parker en interview pour RMC Sport

Une brindille à 3-points, aux airs de délivrance pour Gregg Popovich et son coaching staff. La dernière et la plus importantes de ses huit passes décisives du soir.

Les statistiques finales de Parker : 27 points (meilleur total de la rencontre), 3 rebonds, 8 assists, 4 interceptions, 1 contre. Le tout à 10/23 au tir, 6/7 aux lancers francs et dans une victoire 91-90 des siens..

Un succès en guise de cadeau de Noël pour les éperons et même si c’est Roger Mason qui y a ajouté la cerise, c’est assurément le meneur texan qui avait confectionné la bûche.

La saison 2008-09 restera à jamais l’une des meilleures de la carrière de Tony Parker avec sa plus haute moyenne de points en carrière (22,0), une troisième sélection au All-Star Game, une huitième place au classement du MVP et une place dans la All-NBA Third Team !