C’est Noël, et à Noël la NBA a pris l’habitude de nous régaler avec plusieurs gros matchs au programme. Cela commence dès 18h ce soir : Victor Wembanyama et ses Spurs se déplacent dans le mythique Madison Square Garden de New York pour y affronter les Knicks. La scène idéale pour marquer les esprits ?

Il y a un peu plus d’un an, le 8 novembre 2023, Victor Wembanyama jouait son tout premier match au Garden. Une salle historique dans laquelle il voulait absolument briller, mais où il s’était… planté.

Hyper attendu par les fans new-yorkais, Wemby n’avait inscrit que deux points en première mi-temps (14 au total), soit autant que son nombre… d’airballs dans ce match. Et les Spurs ont fini par s’incliner largement 126-105.

Overrated chants for Wemby in the Garden pic.twitter.com/NqMSb7Ajiu

— KnickShowYo (@KNICKSHOWY0) November 9, 2023

Depuis, Victor Wembanyama a fermé la bouche de tous ceux qui le considéraient comme “surcoté”, et revient désormais au Madison Square Garden avec la ferme intention de briller sur la plus belle des scènes NBA.

Le Joueur de la Semaine à l’Ouest joue comme un All-Star depuis plusieurs semaines (29 points, 10 rebonds, 5 passes et 4 contres de moyenne sur les 15 derniers matchs) et sous son impulsion, les Spurs sont devenus une équipe respectable dans la Conférence Ouest (bilan de 15 victoires – 14 défaites). Ce match à New York – en antenne nationale – représente une magnifique opportunité pour Wemby de montrer qu’il est bel et bien l’alien qu’il pense être.

En face, les Knicks de Karl-Anthony Towns voudront évidemment montrer qu’ils sont les patrons de la Grosse Pomme. On parle d’une équipe qui a trouvé son rythme de croisière (8 victoires en 10 matchs), qui est sur le podium de la Conférence Est, et qui possède la deuxième meilleure attaque NBA tout en progressant en défense. En résumé : un sacré challenge attend Victor Wembanyama.

With the win over Portland, the Spurs will go into their Christmas Day matchup against the Knicks at MSG with a record of over .500 . . . something very few people would have expected at the start of the season.

This team is good. Wemby is incredible. The future is bright. GSG! pic.twitter.com/nbZlO3ZEoP

— Zachary Colwell (@zachcolwellPtR) December 22, 2024

Sauf que les challenges, Victor aime les relever. Et il est plutôt du genre à briller quand il se retrouve sous le feu des projecteurs.

Alors que le joueur des Knicks Josh Hart a déjà commencé à troller les Spurs (de Tottenham ?) sur Twitter, Wemby nous prépare probablement une performance XXL pour son tout premier – mais clairement pas le dernier – Christmas Day en carrière. S’il explose au Madison Square Garden, Victor changera encore un peu plus de dimension, ce que la NBA ne peut qu’espérer au vu de la baisse sensible des audiences cette saison.

Victor Wembanyama à New York pour le grand match de Noël, c’est ce soir dès 18h dans la Mecque du basket. Même avec le ventre bien rempli, il faudra être là pour manger du basket toute la soirée !