En parallèle du match entre Knicks et Spurs qui sera diffusé sous nos chaumières par les chaînes TV habituelles, une version Disney sera animée en direct sur la plateforme du streaming du groupe, et on doit bien sûr brièvement imaginer comment tout ça va se passer.

Quelques informations très visuelles ont filtré via le teaser envoyé hier par la NBA sur ses réseaux sociaux. Des têtes très cartoon pour représenter les joueurs, à la manière des Mii de Nintendo. En gros ? On va avoir droit à une grosse dose de délire et d’animations en tout genre pour chaque panier marqué, d’autant plus que le public aura son mot à dire.

Two days away from Dunk The Halls! 🎁🎄

Watch Mickey and friends in the first real-time, animated NBA game for Spurs/Knicks on #NBAXmas at 12pm/et on ESPN2, ESPN+, and Disney+!pic.twitter.com/XxsF9KmHan

Karl-Anthony Towns qui se transforme en chat géant lorsqu’il score ? Des soucoupes volantes qui traversent la salle pour chaque 3-points de Victor Wembanyama ? C’est bien possible. On pense aussi à Stephon Castle qui enverrait les ballons depuis les tours d’un château éphémère, à Mikal Bridges qui fait émerger un pont du parquet pour aller directement déposer le cuir dans le cercle sans s’embêter avec la défense. Des malus ? Pourquoi pas, votés en direct par le public, qui aura peut-être le loisir de tirer des croquettes pour félin au lance-pierre sur ce diable de KAT s’il n’est pas bon.

Il ne faudra sans doute pas s’attendre à du Arcane ou du Spiderman : Across The Spider-Verse en termes de fluidité et de beauté, mais on aura quand même un oeil dessus. Une première pour la ligue, qui sera quoi qu’il arrive rafraîchissante sur le plan du contenu. Allez, rendez-vous demain à 18h, sur Disney+.