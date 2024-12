Pour le deuxième match de ce Christmas Day 2024, la NBA est coquine puisqu’elle nous prévoit ni plus ni moins que le remake des dernières Finales de la Conférence Ouest entre les Wolves et les Mavs. Depuis le mois de mai cependant, quelques strates ont bougé entre Dallas et Minneapolis, parfait pour une belle joute de Noël, ce soir à 20h30 !

A peine l’apéritif (très festif) terminé par Victor Wembanyama au Madison Square Garden, il faudra donc se brancher très vite du côté de Dallas, Texas, pour un vrai choc de la Conférence Ouest.

Anthony Edwards, Luka Doncic, Julius Randle, Kyrie Irving, Rudy Gobert, Klay Thompson. Le plateau est servi, allez-y avec les doigts c’est jour de fête.

Trois des artistes les plus doués et malicieux de toute la NBA, l’un des cinq meilleurs shooteurs de l’histoire, un quadruple DPOY et un mec qui s’appelle Julius, ça pèse quand même pas mal dans la balance au moment de se demander si ce Mavs -Wolves est un bon match de basket ou non. On peut même y rajouter un 6MOY en titre du côté de Minnesota, et plus globalement c’est donc un énorme choc entre deux équipes qui ont tout du conteur parfait pour Noël.

Les Mavs sont plutôt en grande forme malgré les absences répétées de leur meneur slovène, les Wolves sont moins dominants mais s’en sortent au talent et grâce à leur expérience grandissante, mais ce soir plus question de classement ou de dynamique, c’est la magie de Noël qui fera la différence. Et avec de tels magiciens de part et d’autres du parquet, attendez-vous à quelques tours de passe-passe…

