Pour Noël la NBA a pris l’habitude de nous régaler avec plusieurs gros matchs. Après le Knicks – Spurs en guise d’apéritif, un succulent Mavs – Wolves en entrée, on enchaîne avec le premier plat principal parce que c’est Noël et qu’on est là pour se régaler donc place à ce petit Celtics – 76ers à consommer sans modération et avec un bon Paul George de préférence.

Jayson “Kobe” Tatum, Jaylen “Mister 1st Quarter” Brown, Tyrese “The Franchise” Maxey, Joel “Batman” Embiid et Paul “Podcast P” George, les artistes de la balle orange sont prêts à enfiler leur plus beau costume pour proposer une prestation XXL en ce jour si particulier.

En parlant de prestation XXL, il y en a un qui est attendu au tournant : Paul George. Débarqué en grande pompe du côté de Philly, l’été dernier, PG8 s’est plus fait remarquer sur les plateformes de podcasts plutôt que sur les parquets NBA.

On est dur. Il se fait remarquer sur les parquets, mais pas de la bonne manière.

Podcast P nous sort une saison bien claquée au sol ou contre le sapin de Noël à 16 points, 5,6 rebonds et 5 passes. Une belle ligne de stats pour le role player des 76ers.

Ah ! On nous annonce dans l’oreillette que Paul George a signé un contrat max cet été pour être la seconde option des 76ers derrière Joel Embiid. Des espérances loin de se concrétiser sur le terrain puisque c’est Tyrese Maxey qui tient la baraque pendant que Jojo teste toutes les cliniques des États-Unis et que Paul George tente de faire autant de Top 1 sur Warzone que Chowh1.

Mais c’est Noël et qui dit Noël dit miracle de Noël. Peut-être que l’occasion est toute trouvée pour que le podcasteur préféré de ton podcasteur préféré lance enfin sa saison à défaut de lancer un nouvel enregistrement sur OBS.

On n’ira pas jusqu’à vous conseiller de le poser en TTFL, mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer.

À un moment donné, il va peut-être falloir qu’on commence à parler de basket et de balle orange et bonne nouvelle, ce match, c’est l’occasion de voir une des meilleures équipes de NBA en action à savoir les Boston Celtics. Du moins, une des meilleures équipes de NBA si on omet ce faux pas lors de leur dernière sortie contre le Magic.

Toujours en quête de leur back-to-back, les C’s font un gros début de saison à 22 victoires et 7 défaites et s’affirment jour après jour comme les grands favoris à leur propre succession. Des grosses individualités avec en tête de file Jayson Tatum et Jaylen Brown, un collectif parfaitement huilé qui permet à tous les copains de se montrer. Le tout géré par une main de maître de la part de Joe Mazzulla, Boston a toutes les raisons de monde de remporter de match de Noël.

Rendez-vous à 23h pour une rencontre qui peut vite être passionnante ou qui peut vite se transformer en blowout si Joel Embiid a du mal à digérer la bûche de la veille ou s’il décide de se prendre (encore une fois) aux arbitres.