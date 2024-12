Quatrième rencontre et sans doute main event en termes de prestige de l’affiche, c’est un gros derby californien qui nous attend à 2h du matin. Les Lakers se déplacent à Golden State pour y fêter Noël, avec comme envie de récupérer un joli cadeau en forme de victoire après une défaite face aux Pistons cette nuit. Spoiler : les Warriors ne vont rien lâcher.

LeBron James contre Stephen Curry, en voilà un duel qui fait rêver. Même si ces messieurs ont pris de l’âge, ils ont toujours en eux la flamme qui leur permet de s’élever au dessus du commun des joueurs de basket.

On en baverait, comme devant la bûche qui trône fièrement au fond du frigo lorsqu’on va chercher de l’eau pour rincer les verres pendant le repas. Cette bûche dont on sait qu’elle est sans doute infiniment exquise, mais qui va malheureusement perdre de son charme si jamais les plats précédent viennent remplir notre estomac sans y laisser la moindre place, tant du fait de leur bon goût… que peut-être de leur lourdeur.

Ce que l’on attend de ce Golden State – Lakers, qui sera donc la quatrième partie de ce Christmas Day 2025, c’est qu’elle ne nous fasse pas déguerpir au lit. Avoir des stars au rendez-vous ? Un doux espoir qu’on veut conserver, malgré le fait que les deux formations joueront leur 2e match en 3 jours. La NBA aurait d’ailleurs bien besoin d’un match d’anthologie entre ces deux équipes emblématiques, histoire de remettre une pièce dans l’intérêt du grand public pour la ligue outre-Atlantique, où les audiences sont en baisse.

En matière de basket, on aimerait bien voir deux équipes qui jouent selon des principes forts, qui prennent la mesure de l’enjeu et de la chance de jouer lors d’une des journées les plus fortes de la ligue en termes d’image. Du basket pour gagner, pas du basket pour du basket. Il s’agit sans doute de l’une des dernières rencontre en Steph et LeBron dans un contexte aussi prestigieux, alors : soyons au rendez-vous en tant que spectateurs, soyez au rendez-vous en tant que joueurs les mecs.