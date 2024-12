Shai Gilgeous-Alexander “déçu” de ne pas jouer à Noël

Une nouvelle fois, le Thunder n’est pas programmé pour les annuels NBA Christmas Games. Une décision qui déçoit la superstar de l’équipe Shai Gilgeous-Alexander.

Après Giannis Antetokounmpo, c’est au tour de Shai Gilgeous-Alexander d’exprimer sa déception quant à l’absence du Thunder lors des NBA Christmas Games.

“J’aimerais beaucoup jouer à Noël et je pense que nous sommes une équipe de ce calibre. La NBA prend ses décisions, mais la balle est notre camp pour prouver qu’on peut jouer à Noël et nous avons 82 matchs et les Playoffs pour le faire.” Shai Gilgeous-Alexander