5 Français étaient sur le pont cette nuit en NBA. Parmi eux, Nicolas Batum s’est particulièrement fait remarquer en faisant ce qu’il sait faire de mieux à savoir son magnifique travail de l’ombre pour les Clippers.

Les résultats de la nuit NBA

Pacôme Dadiet

Les Knicks se sont rendu le match facile face au Magic, mais visiblement pas assez facile pour que Tom Thibodeau ne daigne d’accorder un peu de temps de jeu à Pacôme Dadiet.

Victor Wembanyama

Soirée moyenne de Wemby face aux Nets. Une première mi-temps où il a été invisible avant un coup de chaud dans le troisième quart suivi d’un petit coup dans le pif qui l’a envoyé faire un tour au vestiaire pour finir par revenir sur le parquet. Vous l’aurez compris, l’Alien a vécu une soirée haut en couleurs qu’il termine à 19 points, 7 rebonds et 6 contres.

Sidy Cissoko

Il n’était pas sur la feuille de match, mais on pense à lui quand même.

Rudy Gobert

Rudy s’est pris une mixtape de la part d’Alperen Sengun, mais Anthony Edwards s’est chargé de ramener la victoire aux Wolves. Si vous voulez les stats de Rud la Gob, les voici : 7 points, 9 rebonds, 2 contres.

Nicolas Batum

On ne parle pas souvent de lui donc aujourd’hui, on décide d’apporter un peu de lumière sur l’homme de l’ombre des Clippers : Nicolas Batum. Dans la victoire des Clippers sur Golden State, Batman finit avec 3 points, 5 rebonds et 3 passes, mais son apport va bien au-delà des stats.

Le programme de ce soir