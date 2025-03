Après une première partie de saison où il a réussi à déjouer les pronostics malgré les blessures, le Magic de Paolo Banchero est clairement dans le dur depuis le début de l’année 2025. Et Orlando ne semble pas avoir la formule magique pour rebondir…

Cinq défaites de suite à domicile, six en sept matchs, dont trois contre Toronto (deux fois) et Chicago (ce jeudi soir).

Clairement, le Orlando Magic est malade et ça ne date pas d’hier. Cela fait depuis le début de l’année 2025 que l’équipe floridienne enchaîne les défaites, elle qui affiche un bilan de 21 revers en 30 matchs depuis le 1er janvier.

Qu’il semble loin le temps où le Kia Center ressemblait à une forteresse. Qu’il semble loin le temps où le Magic était un modèle de résilience, arrachant les victoires malgré les blessures de Paolo Banchero d’abord puis Franz Wagner ensuite. Les deux jeunes stars sont aujourd’hui bien là et font leurs stats, mais elles n’arrivent pas à ralentir la terrible dynamique du moment.

“Nous sommes presque à la fin de la saison, nous sommes donc une équipe différente. Je pense que les équipes voient quelles sont nos faiblesses et les attaquent, et nous avons du mal à nous ajuster.”

Les mots de Paolo Banchero expriment bien l’impuissance des hommes de Jamahl Mosley actuellement.

Les limites offensives (pire attaque NBA) et au tir (pire équipe NBA à l’adresse à 3-points et au nombre de tirs primés marqués par match) continuent de plomber Orlando, notamment dans le money-time, le Magic perdant cinq de ses six derniers matchs dans le clutch. Dur à avaler !

JA'KOBE WALTER CALLED GAME FOR TORONTO

What a finish in Orlando between the Raptors and Magic!

— ClutchPoints

La mauvaise forme du Magic est aussi symbolisée par une défense qui n’est pas au même niveau qu’en début de saison. Sur l’ensemble de la campagne 2024-25, Orlando possède toujours la deuxième meilleure efficacité défensive de la NBA (109,6 points pour 100 possessions), mais celle-ci a chuté à la dixième place sur l’année civile 2025 (114,6 points). L’absence prolongée de Jalen Suggs – pilier de la défense extérieure d’Orlando – fait très mal.

“Jalen nous manque énormément. Il est le cœur et l’âme de notre défense. Il exerce une pression constante sur le ballon. Il est partout sur le terrain, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour le reste d’entre nous parce que nous sommes capables d’utiliser sa défense pour créer de l’attaque.” – Paolo Banchero

Sans son premier rempart, Orlando n’a gagné que neuf matchs sur… 29, chutant jusqu’à la neuvième place d’une faible Conférence Est (bilan de 29-35). Et malheureusement, on ne le reverra pas cette saison. L’energizer Mo Wagner – qui manque aussi – est également forfait pour le reste de la campagne 2024-25.

Quand vous basez votre succès sur la défense et que vous êtes à la fois prévisibles et limités en attaque, le moindre relâchement défensif se paye cash. Peut-être encore plus dans la NBA actuelle. Et c’est ce que vit le Magic aujourd’hui.

“Au final, le message c’est qu’on doit se battre pour sortir de ce marasme. C’est une mauvaise passe et on doit se battre pour s’en sortir.” – Jamahl Mosley

Se battre, le Magic sait faire, même sans deux de ses principaux soldats. Mais le Magic, c’est aussi une équipe jeune qui est aujourd’hui en manque cruel de confiance, et qui n’arrive pas à trouver de vraies solutions pour relancer la machine. Le manque de shooteurs est une faiblesse quasiment impossible à combler, et le duo Banchero – Wagner ne peut pas faire des miracles. Le seul moyen pour Orlando de sortir la tête de l’eau, c’est de retrouver un niveau élite en défense, mais difficile là aussi d’y croire sans le bulldog Jalen Suggs.

De quoi se poser la question suivante : le Magic est-il d’ores et déjà condamné cette saison ? Où peut-il, d’une manière ou d’une autre, retrouver un peu de magie ?

Réponses dans les semaines à venir.

Sources déclarations : The Athletic, Andscape

The five worst teams in net rating in 2025:

Magic = -6.8

Sixers = -6.9

Nets = -8.9

Hornets = -9.1

Wizards = -10.8

Four tanking teams and Orlando shows how much of an offensive overhaul they desperately need this offseason.

— Evan Sidery