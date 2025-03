Coby White s’offre un record en carrière (44 points) pour enfoncer le Magic

Dans un match très disputé, les Bulls l’emportent au finish à Orlando grâce à un Coby White intenable et auteur de son nouveau record en carrière (44 points).

Pour les stats de ce match, c’est ici

Zach LaVine parti, Nikola Vucevic blessé, il y a des tickets shoot à profusion sur cette fin de saison du côté de Chicago et Coby White l’a bien compris cette nuit. Après une entame timide, le guard s’est mis à chauffer dès le second quart-temps pour rentrer aux vestiaires avec 16 points. Le début d’une flambée qui va durer jusqu’au bout puisque le joueur plantera 28 points au retour des vestiaires pour atteindre les 44, son nouveau record personnel, à 16/28 au shoot dont 7/15 de loin.

On retiendra en particulier son gros money time, où il a porté les Bulls sur ses épaules, avec notamment les 9 derniers points de son équipe. Il s’est aussi offert Paolo Banchero sur un gros dunk. Sa perte de balle en toute fin de match aurait pu coûter cher mais ce même Banchero n’a pas su trouver la mire à 3-points et Wendell Carter Jr. n’a pas eu le temps de conclure.

A POSTER FOR A CAREER-HIGH 39.@CobyWhite | #SeeRed pic.twitter.com/afQ4ec9w0q

— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 7, 2025

C’est une victoire qui fait du bien pour les Bulls, afin de sécuriser un peu plus leur 10ème place synonyme de Play-in. Le Magic de son côté n’en finit plus de plonger avec une 5ème défaite de rang. Orlando passe 9ème à cause de la victoire d’Atlanta et n’a plus que 3,5 matchs d’avance sur ces mêmes Bulls. Il va falloir remettre le bleu de chauffe pour la bande à Mickey.