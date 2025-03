Seulement six matchs ce jeudi soir en NBA mais plusieurs perfs ont fait parler. On vous raconte tout ça dans le gros résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit NBA

Magic – Bulls : 123-125 (stats)

: 123-125 (stats) Nets – Warriors : 119-121 (stats)

: 119-121 (stats) Celtics – Sixers : 123-105 (stats)

– Sixers : 123-105 (stats) Hawks – Pacers : 124-118 (stats)

– Pacers : 124-118 (stats) Pelicans – Rockets : 97-109 (stats)

: 97-109 (stats) Lakers – Knicks : 113-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Zaccharie Risacher : 11 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre, 4/9 au tir dont 3/3 à 3-points en 25 minutes face aux Pacers.

Guerschon Yabusele : 4 points, 4 rebonds, 4 passes, 2/7 au tir dont 0/3 à 3-points en 31 minutes face aux Celtics

Le highlight de la nuit

STEPH CURRY IS A CHEAT CODE 🤯

The Warriors star hits this ridiculous three from the Nets logo to end the first half!pic.twitter.com/QexR7AjM6Z

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025

