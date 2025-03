Malgré une entame catastrophique, les Warriors ont puisé dans leurs réserves pour aller arracher la victoire à Brooklyn cette nuit. Stephen Curry – Jimmy Butler ont porté la remontada des Dubs. (121-119)

Pour les stats de ce match, suivez le guide

Ce match à Brooklyn avait tout de la bonne affaire pour les Warriors mais le début de match est à 1000% en faveur des Nets. Il pleut du 3-points et la défense des hommes au maillot noir est là. Les Warriors sont eux en dessous de tout. Podziemski se blesse en moins d’une minute, Draymond est à côté de ses pompes. Déjà 22 points d’avance pour Brooklyn au premier quart !

Jimmy Butler, Moses Moody et les remplaçants des Dubs relancent tout. Brooklyn continuent de frapper à 3-points mais la défense de Golden State serre enfin les rangs et Stephen Curry monte en puissance. L’écart fond en quelques minutes et à la pause, il n’y a plus que 5 points d’avance pour les Nets, avec un quasi buzzer beater fou de Steph depuis le milieu du terrain !

STEPH CURRY IS A CHEAT CODE 🤯

The Warriors star hits this ridiculous three from the Nets logo to end the first half!pic.twitter.com/QexR7AjM6Z

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025

Steph Curry repart de plus belle au retour des vestiaires. Avec un Draymond enfin inspiré et l’apport d’un Butler agressif, les Warriors passent enfin en tête. Brooklyn s’accroche néanmoins avec un Nic Claxton qui continue sa nuit magique aux passes, l’agressivité et le scoring d’un Tyrese Martin en sortie de banc font aussi du bien. De quoi permettre aux Nets de reprendre le lead alors que Golden State se tire une balle dans le pied avec les turnovers. +3 Brooklyn avant le money time.

Stephen Curry en train de souffler sur le banc, c’est Jimmy Butler qui prend les choses en main. Petit and one et un autre passage sur la ligne plus tard, les Warriors reprennent les commandes. Le retour du Chef est l’étincelle qu’il fallait pour définitivement faire tourner le momentum. Que ce soit au scoring ou à la passe, Steph fait tourner la boutique. Bien moins efficace qu’en début de match, les Nets n’arrivent pas à tenir la cadence. Pour ne rien arranger, les problèmes de fautes envoient systématiquement les Dubs sur la ligne pour faire grimper l’écart.

À une minute de la fin, un dagger de Stephen Curry plie quasiment le match mais Brooklyn s’offre un baroud d’honneur, bien aidé par des Warriors un peu trop laxistes sur leur fin de match. Sans conséquences, le Chef finit sa grosse soirée sur la ligne, sous les chants de MVP du public.. de Brooklyn.

They say it’s the city that never sleeps

but Stephen said 💤 pic.twitter.com/N4q5HUCHR6

— Golden State Warriors (@warriors) March 7, 2025