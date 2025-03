Ils avaient déjà brillé en novembre 2022 en remportant ce trophée d’équipe du mois, ils récidivent un peu plus de deux ans plus tard. Avec 9865 points, ShaqiAllin est le meilleur collectif TTFL de février 2025. Petite présentation, pour ceux qui ont manqué leur interview de 2022.

Salut la team. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de mars. Vos premières impressions ?

Une première impression de miracle. Il faut savoir qu’on a dû faire un très large turnover avec plusieurs joueurs qui sont partis en février. Il a donc fallu faire une trade deadline de fou furieux pour pouvoir réaliser ce mois d’exception. Nos trois nouvelles recrues se sont parfaitement intégrées et nous ont bien aidé à remonter le niveau de l’équipe qui était décevant depuis le début de la saison.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ?

Nous sommes 10 membres :

Axel (CM et chef de l’équipe) qui est aussi CM de Runboyrun et Tombouctou Mafé en exo. Membre de l’équipe depuis plusieurs années.

Tom, l’un des plus anciens membres de cette équipe. Ancien CM de l’équipe du FCBunny. Artisan de la création des cartes Pokémon Best Pick.

David, membre des The Tigers, qui a rejoint l’équipe cet été. Coach de basket en Vendée.

Ilyas, lui aussi est de retour cet été après un break. Notre belge préféré venant de la Raclette TTFL est un des anciens membres de l’équipe.

Thibault, ancien membre des fabuleux Tulleberwolves et maintenant membre des Smogogoat, comme pour Ilyas, fait son retour dans l’équipe cet été.

Nicolas, fan de tout ce qui est vert, navigue entre la gloire du basket et la dépression footballistique. Chef des SouyeGame et membre de la Shaquille All-In depuis plusieurs années.

Julien, alias LaCarotteTTFL, fan des Kings. Membre des RestInPick, est arrivé fin octobre après une belle carotte de Dončić.

Alex, un des nouveaux également membre de la Team Raclette, d’Athènes Owl en Exotic et de l’Entorse TTFL

JuneAnga, co-CM de l’équipe FCBunny et CM des Pyongyang Dictators en exo, est aussi un nouveau membre de la team en cours de saison. Avec deux lapins désormais, on peut davantage espérer éviter les carottes.

Vincent, j’ai rejoint la team en février. Je suis également membre de la team Fondue en classique et Punta Cana Tainos en exoctic ou j’ai commencé mon aventure TTFL il y a 4 ans.

Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Notre équipe est régulièrement entre la ligue 2 et 3.

2020-2021: ligue 60 (saison débutée au milieu de l’année)

2021-2022: 102ème

2022-2023: Top 20

2023-2024: 62ème

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

La Shaquille All-In existe depuis 2021. À l’origine, elle était constituée par des CM d’équipes TTFL participant à la Shaquille O’League. Mais avec le temps, cela a un peu évolué même si on y retrouve encore quelques CM (Raclette, FCBunny, RunboyRun, SouyeGame).

Le All-In Best Pick de l’an dernier avec Pritchard. Dernière soirée TTFL de la saison régulière, 72 pour le petit C’s, ça nous a permis d’être en Ligue 2.

Avec cette prestation, vous êtes bien installés en Ligue 2 en vue des Playoffs. L’objectif est d’aller encore plus haut ?

L’objectif de notre saison était d’être dans les ligues 1 ou 2. Nous sommes là où on voulait être donc c’est plutôt cool. Atteindre les playoffs de la ligue 1 serait une vraie réussite.

Vous avez aussi été promus en Division 2 en dominant la Division 3 sur ce mois de février. Monter jusqu’en Division 1 et la remporter fait partie de vos objectifs ? Ou alors c’est secondaire ?

C’est pas vraiment un objectif d’équipe. Les divisions sont un challenge annexe qui fait plaisir si on y arrive. Remporter la division 1 ou 2 n’est pas vraiment dans notre tête bien que, si nous gagnons la division 1, cela voudrait dire que le mois de mars a été plein de succès.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

Le bon coup de notre mois de février est le pick à 78 points TTFL de LeBron James. Un régal absolu. Le pick Jayson Tatum à 63 TTFL et le bonus sur Jokić à 49×2 ont bien aidé.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

On a pris une belle carotte avec Jalen Brunson. Sinon, ce sont des carottes mais sur des joueurs qui ne sont pas des picks premium comme Zubac, Amen Thompson et Jamal Murray.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

On a pas vraiment de stratégie définie. On regarde les stats sur BBFL et pas mal de matchs NBA. On fait un sondage chaque jour dans le groupe et le joueur qui obtient la majorité sur les 10 votants devient notre pick du soir.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Bonne chance à toutes et à tous pour la fin de la saison. Et puissiez-vous être aussi visionnaire et compétent que ce bon vieux Nico Harrison.