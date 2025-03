TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : les fans des Clippers déconcentrent les tireurs de lancers

Pour la première fois de sa carrière, Anthony Davis rendait visite aux Clippers dans l’Intuit Dome, l’écrin flambant neuf de l’écurie de Steve Ballmer. Les anciens colocataires des Pourpre et Or ont enfin leur propre salle, construite de façon à ce que les tribunes derrière les lancers-francs aient l’air d’un “mur”, comme en NCAA, pour déconcentrer les tireurs. De ce fait, les fans s’en sont donnés à coeur joie pour déconcentrer le monosourcil, qui, on le rappelle, n’est plus un joueur des Lakers.

Clippers fans are wild 😂 pic.twitter.com/gSIzL1Ue69

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) January 20, 2025

Tous les prétextes étaient bons pour faire manquer son lancer à AD, même sortir un faux rasoir et le passer au niveau du sourcil de la pancarte à son effigie. Malheureusement pour eux, Davis a inscrit ses lancers-francs, la déconcentration n’a donc pas eu l’effet escompté. Par ailleurs, Giannis a connu le même sort, le public a en effet compté le nombre de secondes que prenait le Greek Freak pour effectivement shooter.

Clippers fans are literally putting up a sign for every second that Giannis Antetokounmpo takes to shoot free throws 😂

(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/iNo9ha4mwO

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 26, 2025

En tout cas, on ne peut pas enlever l’ingéniosité des fans pour déconcentrer les adversaires.

Candidat # 2 : le commentateur des Hornets savoure PJ Washington

Lors de la trade deadline 2024, PJ Washington a quitté les Hornets sans trop se retourner, pour partir jouer les Finales NBA avec les Mavericks. Aujourd’hui, l’intérieur est toujours un élément important du champion NBA 2011, encore plus depuis quelques heures si vous voyez ce qu’on veut dire, mais toutefois, il reste humain et est capable de certains craquages. Ce qu’a bien notifié le commentateur des Frelons.

I’m crying at the Hornets announcer yelling “WEAK!!!” as PJ misses a layup 😭😭😭 pic.twitter.com/xm0QFuoCW4

— BricksCenter (@BricksCenter) January 20, 2025

Un bon gros air-ball envoyé sur un lay-up à priori accessible pour l’ancien de la maison, il n’en fallait pas plus pour que le commentateur balance un gros “NUUUUUUUUL” à son micro, sans se soucier de qui pouvait regarder la télé à cet instant précis. On peut dire qu’il a laissé parler son coeur.

Candidat # 3 : Scottie Barnes envoie un bisou à Paolo Banchero

Scottie Barnes nous a offert un troll de qualité lors de la victoire face au Magic d’Orlando. Après une interception réalisée dans les mains de Paolo Banchero, le rookie de l’année 2022 a filé en contre-attaque et n’a pas manqué d’adresser un petit geste sympathique à l’Américano-Italien.

Heureusement qu’on est nuls et que personne nous regarde, parce que Scottie Barnes c’est tellement un troll qu’il pourrait manger tellement d’insultes.

Il fait un bisou à Paolo Banchero après lui avoir piqué le ballon 😭pic.twitter.com/Slp38DVwM8

— Toronto Raptors France 🇫🇷 (@RaptorsFRA) January 23, 2025

Ya Boy Scottie toise du regard celui qui lui a succédé au palmarès du ROTY, lui envoie un bisou avant de monter au dunk. P5 n’aura pas pu le rattraper, ni éviter de prendre 2 points dans la tronche, ni éviter la défaite, ça fait beaucoup pour un même joueur.

Candidat # 4 : Guerschon Yabusele lâche un “trop petit” à Anthony Davis

Décidément, Anthony Davis n’est pas forcément à la fête en ce moment, déjà la deuxième fois qu’il apparait dans cette édition du TTA, en plus de son transfert de Los Angeles à Dallas au petit matin. Il s’est également fait troller par notre Guerschon Yabusele national.

Anthony Davis is just ‘too small’ for Guerschon Yabusele 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5NrCkGBVjW

— BasketNews (@BasketNews_com) January 29, 2025

Deux belles actions sur l’un des meilleurs défenseurs à son poste de la NBA actuelle. Voilà ce qu’a réalisé le Bear ce soir, ça valait bien un peu de trashtalking non ?

Candidat # 5 : les fans des Wizards envoient des chants “MVP” à… Bronny James

Les Wizards sont nuls, mais les Wizards sont inventifs… en tout cas en tribunes, à défaut de l’être sur le parquet… S’ils ont récemment gagné un match de basket, c’est leur première victoire en 17 matchs, c’est peu, trop peu… Donc les fans en profitent pour s’amuser autrement, ils ont chanté des chants “MVP” à un joueur, mais ce dernier pourrait bien vous surprendre.

Les chants MVP pour Bronny James à Washington 💀 pic.twitter.com/4izTsOOYSQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2025

Oui oui, c’est Bronny James qui a reçu ces chants, ils auraient pu atterrir dans la même famille, mais au nom du paternel. Sauf qu’on se doute que le public de la Capital One Arena voulait se payer la poire du pauvre Bronny, qui ne demande qu’à faire son bonhomme de chemin en NBA, sans avoir pour autant l’étiquette du “fils de LeBron”. En tout cas, sachez tout de même qu’aujourd’hui, le rejeton est plus intouchable dans sa franchise que Luka Doncic, et que cette info est 100% véridique et factuelle.

Candidat 6 : Devin Booker a attendu le moment parfait pour troller les Mavs

Justement, venons-en aux Mavs, qui ont laissé partir leur génie Slovène vers la Californie. La rivalité entre les Mavs de Doncic et les Suns de Devin Booker commençait à devenir vraiment sympa, avec de nombreuses joutes verbales entre les deux joueurs. Récemment, le CM des Mavs s’est laissé aller à une petite provocation à l’égard des Cactus il y a encore 2 jours, montrant une énième fois ce regard amusé de Luka vers D-Book, lorsque ce dernier prenait le bouillon au terme d’une masterclass made in Slovénie. Aujourd’hui, Booker doit bien se marrer.

Kept their word https://t.co/f4szGOQLm4

— Book (@DevinBook) February 2, 2025

“Ils ont tenu parole.”

Effectivement, suite au trade, peu probable que le CM des Mavs sorte à nouveau cette image, et Devin Booker s’en amuse, c’est à son tour de pouvoir troller. C’est de bonne guerre au final. Mais désormais dans la même division, les deux zouaves se joueront 4 fois par saison voire plus si affinités. On se frotte les mains d’avance.

Candidat 7 : Trae Young enjambe Malik Beasley façon Allen Iverson

Face aux Pistons, Trae Young a revisité un moment iconique de la carrière d’Allen Iverson. En effet, Ice Trae a infligé à Malik Beasley ce qu’AI avait fait subir à Tyronn Lue, c’est à dire enjamber sa victime encore au sol après un shoot inscrit.

Trae Young Allen Iverson stepped over Malik Beasley after the game-winner 😭😭 pic.twitter.com/OakoOM7DOM

— BricksCenter (@BricksCenter) February 4, 2025

Le pire dans tout ça, c’est que Ice Trae a effectué ce geste bien dégradant… après avoir scellé la victoire des siens. Prendre un combo game-winner + coup du dindon en quelques secondes, normalement c’est blessure longue durée ça.

Candidat 8 : Drake balance le jersey de DeMar DeRozan en concert

On en connait un qui a toujours les oreilles qui sifflent depuis le clash de Kendrick Lamar et qui n’a toujours pas digéré l’apparition de DeMar DeRozan dans le clip “Not Like Us” du rappeur de Los Angeles. Drake, toujours actionnaire et fervent supporter des Raptors, a déjà déclaré par le passé qu’il irait lui-même décrocher le jersey de DMDR si celui-ci venait à être retiré. Le joueur avait alors souhaité bon courage au rappeur, mais Drake ne s’est pas arrêté là et a surenchéri.

Drake tosses DeRozan jersey away like it’s garbage 🗑️🇨🇦 pic.twitter.com/Ir2wXX3QnE

— RTN (@RTNCanada) February 17, 2025

Tenant le maillot de son ancien pote, il a décidé de le balancer comme un vieux déchet devant la foule lors d’un de ses concerts. Possible que ça ne fasse même pas réagir le joueur, mais en tout cas, Drake semble soulager son énervement en s’en prenant de façon répétée à DeMar DeRozan.

Candidat 9 : Paolo Banchero s’en prend à Georges Niang

Paolo Banchero a fait sortir Georges Niang de ses gonds sur une action. Accusé par l’américano-sénégalais de flopper, P5 n’a pas pu s’empêcher de réagir, rappelant à son adversaire qu’il a pris le dessus sur lui lors des derniers Playoffs face aux Cavs, où Niang évoluait encore en avril 2024. En tout cas individuellement puisque ce sont les Cavaliers qui sont passés au tour suivant, à l’issue d’un match 7 renversant.

LEAKED Audio Of Paolo Banchero Trash Talking Georges Niang👀:

Paolo: “You mad you can’t get that call? I get buckets”

Niang: “No… keep shooting that midrange. See where that gets you”

Paolo: “You saw what happened last year”

Niang: “You went home”

Paolo: “I busted your a**” pic.twitter.com/0Ak1AhQ65q

— LegendZ (@legendz_nba) February 22, 2025

“T’as la haine parce que tu ne peux pas avoir ce coup de sifflet ? Moi je marque des points.”

“Non… continue à shooter à mi-distance, on verra où ça va te mener.”

“T’as très bien vu ce qu’il s’est passé la saison dernière.”

“T’es rentré chez toi.”

“Je t’ai botté l’arrière-train.”

Pas de filtre entre les deux joueurs, un échange bien mouvementé après un très beau mime de Georges Niang. Malheureusement pour lui, l’américano-italien a une nouvelle fois dû s’incliner avec son Magic, décidément pas très bien en point.

Candidat 10 : Luka Doncic retrouvait les Mavs, trois petits points

Son retour face à son ancienne équipe était très attendu. Luka Doncic a affronté les Mavericks pour la première fois de sa carrière lors du mois de février, et le moins que l’on puissez dire, c’est que le Slovène s’en est donné à cœur joie. Il n’allait pas laisser passer l’occasion de trashtalker un bon coup, et même plusieurs…

“That’s what I f… do !” pic.twitter.com/6b3bN1JZRG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2025

Pas besoin de traduction ici, simplement, Luka a lancé un regard appuyé au banc des Mavs, comme s’ils avaient quelque chose à voir avec tout ça. Mais peu importe, c’est personnel pour le joueur, qui a aussi voulu rappeler à son ancien dirigeant, qui a décidé de l’envoyer du côté des Lakers, ce dont il est capable et ce qu’il rate à l’heure actuelle. Il s’est d’ailleurs fendu d’un regard vers Nico Harrison en plein match, comme il l’a fait contre Devin Booker à l’époque.

This picture of Luka Doncic looking at Nico Harrison 🔥👀 pic.twitter.com/wixknhFokz

— Novo (@NovoHeat) February 26, 2025

On vous l’a dit, c’est devenu personnel entre Luka Doncic et les Mavs, et plus particulièrement avec Nico Harrison, responsable de ce trade. Son retour à l’American Airlines Center promet d’être bien sale aussi, prévoyez d’avance votre x2 en TTFL.