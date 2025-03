Stephen A. Smith prolonge chez ESPN pour 100 millions de dollars (et s’embrouille avec LeBron James)

Une soirée bien chargée pour Stephen A. Smith. Première information : le consultant à la grande bouche a prolongé avec ESPN pour 5 années supplémentaires, moyennant un salaire total de 100 millions de dollars. Il continuera à animer les programmes NBA de la chaîne. Deuxième information : LeBron James lui a remis les pendules à l’heure après le match des Lakers, cette nuit.

Stephen A. Smith, une personnalité… particulière. Jamais le dernier pour se mettre en scène, balancer des takes plus que foireuses et critiquer les joueurs quelque soient leurs statuts et leurs accomplissements dans la ligue. Kevin Durant l’a qualifié de clown fin 2024, c’est aujourd’hui LeBron James, sur un ton un peu plus agacé et offensif, qui s’en est pris à lui lors du match des Lakers.

LeBron James and Stephen A. Smith sharing some words after the game tonight

Looks like Bron’s telling him “keep my son out of this sh**.” 👀

(h/t @LADEIG, via @legendofwinning) pic.twitter.com/QyOBAWO0p1

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 7, 2025

Le consultant a raconté en plusieurs occasions à l’antenne qu’il questionnait le rôle de père de LeBron James vis à vis de Bronny et des Lakers. Forcément, cela n’a pas plus au King qui est venu lui dire ses 4 vérités en face. Un message simple et limpide : “Je te le dirai une seule fois : laisse mon fils tranquille“. Les images ont forcément fait le tour des réseaux sociaux.

Cela n’a pas du néanmoins gâcher la soirée de Smith, dont le nouveau contrat avec ESPN a été rendu public. 100 millions sur 5 ans, une somme énorme qui le place directement derrière Tom Brady et Charles Barkley au classement des consultants sportifs les mieux payés aux États-Unis. De quoi lui faire mettre de côté les ambitions politiques que beaucoup lui prêtaient durant la dernière présidentielle ? Peut-être pas, mais cela ne peut que l’encourager à continuer de faire son show sur la chaîne sportive.

The Athletic précise toutefois que le contrat de Smith prévoit des apparitions un peu moins diverses. Il aura toujours la main sur l’émission “First Take” mais devrait devenir un invité occasionnel dans d’autres programmes où il avait jusqu’ici une place d’habitué. L’idée est peut-être de le recentrer pleinement sur le basket.

Stephen A. Smith’s new contract places him among the top three highest-paid sports broadcasters 💰 pic.twitter.com/vXFfB2FBMr

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 6, 2025

