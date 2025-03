Bientôt membre d’ESPN, qui a conclu un accord avec TNT pour diffuser la très célèbre émission Inside The NBA, Charles Barkley n’a pas mâché ses mots concernant son futur employeur. Pour lui, la chaîne ne parle que des Lakers, et c’est le consultant Kendrick Perkins qui a pris pour tout le monde. Ouch.

Charles Barkley estconnu pour ses déclarations tapageuses. Celles qui font parler, qui font rire et détester. L’année prochaine, sur ESPN, il va ainsi rejoindre d’autres fortes têtes du divertissement NBA, dont Stephen A. Smith et Kendrick Perkins. Un joyeux mélange qui avant même d’être formé… commence déjà à se tirer dans les pattes.

“I want all the smoke… the Lakers are doing great… Y’all are idiots because y’all talk about the Lakers and the Warriors all the time… Oklahoma City [Thunder] and the Cavs been ballin for six months.”

Charles Barkley took SHOTS at ESPN 😳pic.twitter.com/T24BBE1m9t

Chuck reproche donc à Perkins (et à toute la chaîne ESPN, parce que c’est plus rigolo) de n’avoir d’yeux que pour les Lakers, qui seraient bons depuis deux semaines, alors que d’autres équipes comme le Thunder et les Cavaliers jouent un très bon basket depuis le début de saison. On comprend l’idée, mais la manière est très… Charlesque, si l’on puis dire. En tout cas, on se réjouit d’une telle association l’an prochain, qui risque tant de nous faire marrer que de nous faire (parfois) souffler. Un combo tel que les PMU de France n’en ont que rarement connu, si l’on nous demande.