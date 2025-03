Boulette : quand Draymond Green se moque (à tort) de l’absence de Karl-Anthony Towns face aux Warriors…

Draymond Green est un excellent joueur de basket qui a prouvé à maintes reprises son talent sur les parquets. Il est en revanche bien moins juste dans ses analyses sportives et autres sorties médiatiques, il l’a aussi prouvé. Dernier épisode en date : expliquer que Karl-Anthony Towns n’a pas joué face aux Warriors à cause de Jimmy Butler… alors que KAT était à des funérailles.

C’est nul. On ne sait pas si Draymond Green était au courant du motif de l’absence de Karl-Anthony Towns pour le match face aux Warriors, mais le joueur de Golden State s’est ridiculisé une fois de plus aux yeux du plus grand nombre.

Draymond Green says that KAT missed a game because he was scared of Jimmy Butler.

“Some would say he didn’t play because Jimmy was in the building… they said KAT ain’t play because Jimmy came to town.”

KAT was at a close friend’s funeral on Tuesday. pic.twitter.com/OUwhkqg2tW

Après avoir indiqué que c’est la peur de Jimmy Butler qui a écarté Towns du match Knicks – Warriors, cet hurluberlu de Dray s’est peut-être trouvé embêté quand il a appris que KAT était à la sépulture d’un ami proche. La base du journalisme : vérifier ses informations, recouper les sources pour éviter de raconter des bêtises. Où alors, le faire en sachant que vous racontez n’importe quoi. Et ne pas s’attendre à se prendre des compliments en retour. Vraiment, zéro de chez zéro.

Q “You seen reaction to your KAT comments [that he ducked game v Warriors]? Were you aware of circumstances?”

Draymond “No”

Q “He was at funeral for family friend”

Draymond “Oh man…But what I heard was…what I heard…I send well wishes…but the Draymond Green Show will go on” pic.twitter.com/jy0RICbUvv

En conférence de presse, lorsqu’un journaliste lui a expliqué la situation, Green s’est mis à bafouiller et à s’excuser… mais le mal est fait.

