Les amendes se succèdent en NBA en ce moment et le dernier à avoir été pris par la patrouille, c’est DeMar DeRozan. L’arrière des Kings avait critiqué l’arbitrage après la défaite à Denver l’autre jour.

“Les arbitres étaient horribles. Ils étaient à chier. C’est aussi simple que ça.”

Sans surprise, ces propos de DMDR ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la NBA, qui a décidé de sanctionner le joueur de Sacramento d’une amende 25 000 dollars.

DeMar DeRozan has been fined $25,000 for public criticism of the officiating after the Kings 116-110 loss vs. the Nuggets, per @NBAPR. pic.twitter.com/qKx4hog45u

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 7, 2025

DeRozan s’était plaint notamment de l’inconstance des arbitres dans leurs coups de sifflet, les Nuggets terminant le match avec 16 lancers-francs supplémentaires et un avantage de +9 sur la ligne lors du quatrième quart-temps. De quoi renverser la rencontre et permettre à Denver de s’imposer face aux Kings devant son public.

Source texte : NBA