Les Courses au MVP les plus serrées de l’histoire !

Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic se livrent une bataille intense pour le trophée de MVP. Alors avant leur confrontation directe à 18h00, retour sur les cinq courses les plus serrées de l’histoire de la NBA !

Rappel du barème actuel : 100 journalistes élisent un Top 5, le premier prend 10 votes, le second 7, le troisième 5, le quatrième 3 et le cinquième 1. Lors de certaines des Courses suivantes, le nombre de votants n’était pas le même, mais la manière de compter les points a souvent été relativement proche.

1989-90 : Magic Johnson vs Charles Barkley (et Michael Jordan)

Magic Johnson est le seul MVP de l’histoire à avoir reçu le trophée de MVP alors qu’il n’a pas eu le plus de premières places lors des votes. Charles Barkley avait également réalisé une saison exceptionnelle avec les Philadelphia Sixers, mais le meneur de jeu du Showitme a fait la différence avec ses 22,3 points et 11,5 passes de moyenne.

636 votes contre 614 pour l’ailier fort (27 premières places à 38). Cette année-là, Michael Jordan n’avait pas fini loin non plus avec 565 voix et 21 Top 1 !

1996-97 : Karl Malone vs Michael Jordan

Le premier titre de MVP du facteur a failli ne pas être livré à temps. La faute à un Michael Jordan toujours redoutable, même à la fin des années 1990. Le joueur des Chicago Bulls se vengera d’ailleurs en Finales NBA en remportant le titre face au patron du Utah Jazz.

Il n’empêche que pendant la saison régulière, Karl Malone a impressionné avec 27,4 points et 9,9 rebonds. 63 personnes l’ont élu contre 52 pour Michael Jordan, 986 points à 956 !

2004-05 : Steve Nash vs Shaquille O’Neal

Si le deuxième titre de MVP du Canadien est souvent contesté, c’est le premier qui a véritablement failli lui passer sous le nez. Lors de sa première saison aux Phoenix Suns, Steve Nash a régalé, mais Shaquille O’Neal faisait aussi le bonheur de sa nouvelle équipe du Miami Heat.

Avec 15,5 points et 11,5 passes décisives, le meneur de jeu a fini par soulever la statuette grâce à 1066 votes contre 1032 pour le pivot. 65 journalistes ont voté pour Nash en première place, 58 pour O’Neal.

1998-99 : Karl Malone vs Alonzo Mourning (et Tim Duncan)

L’ailier-fort est passé à quelques voix d’être, peut-être, le joueur le plus fort à ne jamais avoir de trophée de MVP, mais il en a deux. Lors de sa seconde saison triomphale, il a tourné à 23,8 points et 9,4 rebonds. Mais en cette ère, les intérieurs dominants étaient nombreux, Alonzo Mourning et Tim Duncan (sophomore) ont failli lui griller la priorité.

Lors de cette saison marquée par le lock-out, le joueur du Jazz a ramassé 827 voix, contre 773 pour celui du Heat et 740 pour le jeune Spur. Au niveau des premières places, ça donne 44-36-30.

2001-02 : Tim Duncan vs Jason Kidd

Mais trois ans plus tard, la légende de San Antonio a lui aussi dominé une course serrée. Cette-année-là, Jason Kidd s’illustre en emmenant une équipe des New Jersey Nets, pas très impressionnante, en Finales NBA. Mais de briller en saison régulière comme en Playoffs, n’a pas été suffisant pour le meneur de jeu.

Tim Duncan a tourné à 25,5 points et 12,7 rebonds de moyenne, suffisant pour recevoir 57 premières places et 954 points. En face J-Kidd a récolté 45 votes et 897 points.

