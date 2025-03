NCAA : Maxime Raynaud peut-il participer à la March Madness avec Stanford ?

Auteur d’une saison régulière historique avec Stanford, Maxime Raynaud rêve de découvrir la March Madness pour sa dernière année sur les bancs de l’université. Ça ne sera pas facile mais il existe un chemin !

La March Madness, c’est l’un des événements sportifs les plus regardés à travers le monde. 68 équipes universitaires s’affrontent dans des matchs à élimination directe et la dramaturgie atteint son paroxysme lors du Final Four. Mais avant de penser à l’Alamodome de San Antonio qui accueillera le dernier carré cette année, encore faut-il réussir à se qualifier. La NCAA regroupe des centaines d’universités et plus de 350 équipes rien qu’en Division I. On ne retrouve donc que 20% de ces facs à la March Madness.

Comment se qualifie-t-on pour la March Madness ?

Il y a deux manières de se qualifier pour le tournoi final le plus réputé en NCAA. La première et aussi la plus directe est de remporter le tournoi de sa Conférence. Il existe 31 Conférences en Division I, soit 31 équipes directement qualifiées pour la March Madness. Les 37 équipes restantes sont sélectionnées par un comité constituté de directeurs sportifs de plusieurs universités du pays qui rendra son verdict le 16 mars.

Depuis cette année, Stanford évolue dans la Conférence ACC réputée comme l’une des plus compétitives du pays. Durant la saison régulière, Maxime Raynaud et ses coéquipiers ont ainsi affronté des grosses écuries comme Duke et le futur first pick, Cooper Flagg, North Carolina, Louisville ou encore Wake Forest et ont terminé à la septième place (seul le pourcentage de victoires intra-Conférence est pris en compte).

Grâce à leur seed #7 obtenu grâce à un bilan positif de 11 victoires pour 9 défaites, les hommes de Kyle Smith commenceront directement au second tour du ACC Tournament qui se disputera au Spectrum Center de Charlotte du 11 au 15 mars. Sur le papier, les Californiens seront favoris pour leur entrée dans la compétition face au vainqueur du match entre le 10è (Virginia Tech) et le 15è (Berkeley) de la Conférence ACC.

Défaite de Stanford à Louisville (68-48).

Maxime Raynaud termine son dernier match de saison régulière avec des stats de 17 points à 6/13 au tir dont 3/7 de loin, 11 rebonds, 3 passes et 3 contres.

Rendez-vous mercredi pour l’entrée en lice du Cardinal dans le ACC Tournament. pic.twitter.com/l8T8XT69uo

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 8, 2025

Quelle chance pour Stanford ?

Le niveau ira ensuite crescendo avec un affrontement potentiel face au seed #2 en quart de finale, l’équipe de Louisville qui vient de battre Stanford lors du dernier match de la saison régulière (68-48). Il faudra donc faire tomber les cadors de la Conférence et accessoirement du pays entier pour espérer soulever le deuxième trophée de champion du tournoi de Conférence de leur histoire synonyme de ticket automatique pour la March Madness.

En cas d’échec au ACC Tournament, Maxime Raynaud devra attendre l’annonce des participants par le comité de la NCAA lors du Selection Sunday diffusé sur CBS le dimanche 16 mars à minuit (heure française) pour savoir s’il pourra enfin goûter à la fête de la March Madness à laquelle Stanford n’a plus été conviée depuis 2014.

Très costaud à domicile (16 victoires pour 2 défaites), le Cardinal pourrait malheureusement payer ses défaites encaissées à l’extérieur face à Notre Dame (56-54) ou Wake Forest (80-67) qui auraient pu permettre à Stanford de se placer dans le Top 5 de la Conférence ACC. Toujours est-il qu’en qu’à d’absence de la March Madness, on devrait retrouver Maxime Raynaud pour un dernier run sous le maillot de Stanford au National Invitation Tournament (NIT) qui oppose 32 équipes qui n’ont pas réussi à se qualifier pour le tournoi NCAA.

Maxime Raynaud et Stanford ont toujours leur destin entre les mains. En attendant l’éventuelle décision du comité de la NCAA de les inviter à la March Madness, une victoire au ACC Tournament leur permettrait de valider leur billet pour le prestigieux tournoi universitaire.

Il s’agissait bien de Cooper Flagg et Maxime Raynaud 🇫🇷

Objectif Draft NBA 2025 ! pic.twitter.com/rem0IjeI0T

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 8, 2025