Huit matchs sont au programme cette nuit en NBA et l’affiche principale est la première. Un Thunder – Nuggets qui pourrait être décisif dans la Course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

Le programme NBA du soir

18h : Thunder – Nuggets

20h30 : Mavs – Suns

0h : Pelicans – Grizzlies

0h30 : Sixers – Jazz

1h : Bucks – Cavs

1h : Wolves – Spurs

2h : Blazers – Pistons

2h30 : Clippers – Kings

Le match à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Quelle énorme affiche à heure française ! Les deux premiers de la Conférence Ouest s’affrontent dans une rencontre qui sent fort la Course au MVP ! Shai Gilgeous-Alexander joue l’hôte d’un Nikola Jokic qui vient de réussir un match en 31-21-22. Les deux joueurs auront les dents qui rayent le parquet.

Ce match sonne le début de 48h magnifiques dans le monde du basket-ball puisque lundi, bis repetita, le Thunder et les Nuggets se retrouveront. Deux matchs pour mettre tout le monde d’accord, mais aujourd’hui, tout le Vieux Continent pourra être devant son écran !

Mais aussi…

L’occasion pour les Suns de se relancer face à ses Mavericks qui comptent moins de joueurs que de blessés !

Zion Williamson contre Ja Morant, c’est toujours un événement, même quand les Pelicans sont dans les choux.

Guerschon Yabusele a une nouvelle opportunité de se montrer contre une raquette assez friable avant de signer un nouveau contrat à l’été.

Deux des meilleures équipes de l’Est se rencontrent, Bucks contre Cavs, c’est l’autre affiche de la nuit !

Rudy Gobert contre Victor Wembanyama c’est excitant en temps normal, mais ce soir il n’y aura pas la Spur, et peut-être par le Wolf.

Deux projets de reconstruction excitants s’opposent. Les Detroit Pistons étant tout de même bien plus avancés que les Portland Trail Blazers.

Match déterminant dans la Course aux Playoffs à l’Ouest entre les Clippers et les Kings, deux équipes en forme !

Les Français en lice

Ousmane Dieng face aux Nuggets

Guerschon Yabusele face au Jazz

Peut-être Rudy Gobert face aux Spurs

Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Pistons

Nicolas Batum face aux Kings

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici