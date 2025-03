Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Ousmane Dieng qui récupère du temps de jeu à OKC et qui en fait bon usage.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Souffrant d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama a mis un terme à sa saison. On l’a quand même vu cette semaine voyager avec l’équipe, ce qui reste plutôt un bon signe sur l’évolution de sa santé.

Spurs vs Thunder : DNP

Spurs vs Nets : DNP

Spurs @ Kings : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Touché gêné par des douleurs au dos, Rudy Gobert a encore eu droit à une semaine blanche. Bonne nouvelle cependant, il semble se rapprocher du retour, ayant été listé incertain pour le match du jour face au Heat.

Wolves @ Suns : DNP

Wolves vs Sixers : DNP

Wolves @ Hornets : DNP

Wolves @ Heat : DNP

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 65,3% au tir et 68% aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 1,5 contre en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Semaine en montagnes russes pour Bilal Coulibaly, qui a eu de grosses difficultés à peser face au Heat. Mieux contre le Jazz, il a fini avec sa meilleure perf de ces 7 jours face aux Raptors. Un match complet des deux côtés du terrain et la victoire au finish.

Wizards @ Heat : 3 points, 3 rebonds, 1 interception, 2 ballons perdus, 1/6 au tir dont 0/2 à 3-points, 1/2 sur la ligne, en 33 minutes.

Wizards vs Jazz : 11 points, 5 rebonds, 3 contres, 2 interceptions, 1 ballon perdu, à 5/10 au tir et 1/2 de loin en 34 minutes

Wizards @ Raptors : 18 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 4 ballons perdus, 7/15 au tir dont 1/2 à 3-points et 3/4 sur la ligne, en 36 minutes.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,5 points à 42,1% au tir dont 28,1% du parking, 74,7% aux lancers, 5 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33,4 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Semaine irrégulière aussi pour Alexandre Sarr. Lui aussi a souffert face à Bam Adebayo et le Heat mais il a frôlé son record de points dans la foulée avant de terminer sur un solide double-double malgré une grosse maladresse. La régularité sera son principal objectif sur cette fin de saison, les qualités on sait qu’il les a.

Wizards @ Heat : 9 points, 4 rebonds, 3 passes, 3/12 au tir dont 1/4 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 25 minutes.

Wizards vs Jazz : 21 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 8/12 au tir, 2/4 de loin et 3/4 aux lancers en 29 minutes.

Wizards @ Raptors : 10 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 contre, 3 ballons perdus, 5/16 au tir dont 0/3 à 3-points, en 28 minutes.

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,7 points à 39,4% au tir dont 30,9% du parking, 62,1% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 26,9 minutes

Alexandre Sarr commence bien sa soirée avec 9 points dans le premier quart-temps ! 😌 pic.twitter.com/jQUUtcMy2o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2025

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Récompensé d’un titre de joueur du mois de février, Zaccharie Risacher avait parfaitement débuté mars en déroulant face aux Grizzlies. La suite fut plus compliqué face aux Bucks puis face aux Pacers, même si tout n’est clairement pas à jeter. Comme pour Alex, c’est la régularité qui fait principalement défaut à Zacch’.

Hawks @ Grizzlies : 27 points, 4 interceptions, 1 rebond, 1 contre, 2 ballons perdus, 11/13 au tir dont 5/7 à 3-points, en 32 minutes.

Hawks vs Bucks : 7 points, 4 rebonds, 3/10 au tir dont 1/6 à 3-points en 25 minutes.

Hawks vs Pacers : 11 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 ballons perdus, 4/9 au tir dont 3/3 à 3-points, en 25 minutes

Hawks vs Pacers : 6 points, 2 contres, 1 rebond, 2 ballons perdus, 3/7 au tir dont 0/3 à 3-points, en 22 minutes.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,5 points à 43,4% au tir dont 34,4% du parking, 70,7% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 24,3 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Toujours englué dans le marasme Sixers, Guerschon Yabusele fait au mieux, comme toujours. Joueur de devoir de Nick Nurse, il tente d’apporter dans tous les compartiments du jeu. Du bon face aux Blazers et surtout face aux Wolves, avant un retour difficile sur le terrain de ses anciens copains de Boston. On espère le voir enchainer les minutes le plus longtemps possible alors que Philly se rapproche d’une fin de saison en roue libre pour garder son pick de Draft.

Sixers vs Blazers : 9 points, 3 rebonds, 3 passes, 3/5 au tir dont 2/4 à 3-points, 1/2 sur la ligne, en 35 minutes.

Sixers @ Wolves : 18 points, 7 rebonds, 2 interceptions, 7/14 au tir dont 1/5 à 3-points, en 36 minutes.

Sixers @ Celtics : 4 points, 4 rebonds, 4 passes, 2 ballons perdus, 2/7 au tir dont 0/3 à 3-points, en 31 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,7 points à 50,6% au tir dont 39,5% du parking, 74,3% aux lancers, 5,5 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,7 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Un peu plus de temps de jeu pour Nicolas Batum et ça fait bien plaisir ! Surtout, le couteau-suisse des Clippers rend sa confiance à son coach et il a livré sa meilleure perf de la saison face aux Knicks, avec du bon scoring et de la défense face à Karl-Anthony Towns. On lui souhaite un temps de jeu qui se maintient dans ces hauteurs pour la fin de saison.

Clippers @ Lakers : 6 points, 2 interceptions, 1 rebond, 2/3 au tir dont 2/3 à 3-points, en 16 minutes.

Clippers @ Suns : 3 points, 3 rebonds, 2 passes, 1/4 au tir dont 1/4 à 3-points, en 17 minutes.

Clippers vs Pistons : 5 points, 3 rebonds, 2 contres et 1 interception à 1/1 au tir dont 1/1 à 3-points et 2/2 aux lancers en 24 minutes

Clippers vs Knicks : 17 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres, 1 passe, 3 ballons perdus, 6/9 au tir dont 5/7 à 3-points en 34 minutes.

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,6 points à 40,2% au tir dont 40% du parking, 83,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,4 contre contre en 17,4 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Avec Mark Williams et Jusuf Nurkic pour lui prendre des minutes, la semaine de Moussa Diabaté n’avait pas bien débuté mais les absences de ses rivaux lui ont offert sa première titularisation depuis un mois et il a montré à son coach qu’il méritait plus de temps de jeu avec un gros double-double face aux Nets. Un vrai soldat qui fait plaisir.

Hornets vs Warriors : 0 point, 0 rebond, 0 passe, en 2 minutes

Hornets vs Wolves : 6 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 2/3 au tir et 2/2 aux lancers, en 12 minutes

Hornets vs Cavs : 6 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre, 3 ballons perdus, 3/5 au tir en 11 minutes.

Hornets vs Nets : 16 points, 15 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 ballons perdus, 8/12 au tir en 37 minutes.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,5 points à 59,4% au tir et 57,5% aux lancers, 6,8 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,6 contre en 18,6 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Si le temps de jeu de Tidjane est lui plus stable, son utilisation pose parfois question. Comme cette nuit où il a joué seulement 19 minutes mais quasiment tout le 4ème quart-temps. L’énergie et l’envie sont là, mais avec Miles Bridges qui prend la majorité des minutes au poste 4, difficile de vraiment pouvoir enchainer. On sent qu’il lui faut surtout du temps (de jeu) et des responsabilités accrues pour passer un cap.

Hornets vs Warriors : 10 points, 2 rebonds, 1 ballon perdu, 3/3 au tir dont 3/3 à à 3-points, 1/3 sur la ligne, en 15 minutes.

Hornets vs Wolves : 4 points, 7 rebond, 3 passes décisives et 3 ballons perdus, à 1/2 au tir et 2/2 aux lancers, en 16 minutes

Hornets vs Cavs : 9 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3/5 au tir dont 3/5 à 3-points en 18 minutes.

Hornets vs Nets : 9 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3/8 au tir dont 1/4 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 19 minutes.

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,3 points à 31,9% au tir dont 28,9% du parking, 71,9% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 19,1 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 13,8 points à 39,3% au tir dont 25,9% du parking, 42,9% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe et 1,3 steal en 33,4 minutes

DAMN TIDJANE SALAÜN !!! 👀

Il est énorme depuis quelques minutes ! 🫡😳pic.twitter.com/Nr2WJZTgbH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2025

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Souvent forcé de regarder ses coéquipiers depuis le bout du banc, Ousmane Dieng voit enfin le terrain avec plus de régularité. 61 minutes en 4 matchs, dont une titularisation, il faut remonter un mois en arrière pour voir un tel temps de jeu avec OKC. Bonne nouvelle, Dieng prouve à son coach qu’il peut rendre de solides minutes dès qu’il est appelé. La concurrence reste le principal problème mais le boulot sur le terrain est là.

Thunder @ Spurs : 7 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 contre, 3/5 au tir dont 1/3 à 3-points, en 16 minutes.

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder @ Grizzlies : 5 points et 1 rebond à 2/3 au tir et 1/2 de loin, en 9 minutes.

Thunder vs Blazers : 16 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 3 ballons perdus, 6/10 au tir dont 4/6 à 3-points, en 36 minutes.

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,2 points à 43,1% au tir dont 32,4% du parking, 68,8% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,9 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Si Ousmane Dieng voit davantage le terrain, c’est malheureusement toujours très compliqué pour Rayan Rupert à Portland. Avec une hiérarchie bien établie, le Français ne joue quasiment plus, si ce n’est les miettes en bout de garbage time. Même pas assigné en G League, il ronge son frein sur le banc. Double peine.

Blazers @ Cavs : DNP

Blazers @ Sixers : 0 point, 0 rebond, 0 passe en 1 minute

Blazers @ Celtics : DNP

Blazers @ Thunder : 0 point, à 0/1 au tir en 1 minute.

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,2 points à 39% au tir dont 27% du parking, 75% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe et 0,2 steal en 7,5 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 17,2 points à 48,3% au tir dont 15,8% du parking, 69,2% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 0,5 steal et 1 contre en 35,2 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pour Pacôme Dadiet aussi, les minutes sont compliquées à aller chercher. Avec Tom Thibodeau qui préfère cramer ses vétérans que d’ajouter du sang neuf, Dadiet doit se contenter de peu. On l’a vu en G League cette semaine, c’est sans doute là qu’il pourra se relancer un peu pour forcer la main à Thibs. Mais avec les Playoffs qui se rapprochent, pas sûr que le coach lui fasse beaucoup de place dans sa rotation.

Knicks @ Heat : DNP

Knicks vs Warriors : DNP

Knicks @ Lakers : DNP

Knicks @ Clippers : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,9 point à 33,3% au tir dont 35,3% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks @ Austin Spurs : 10 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3/8 au tir dont 2/6 à 3-points en 28 minutes.

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 12,7 points à 40,8% dont 27,5% du parking, 76,9% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,1 passes, 0,4 steal et 0,4 contre en 33,9 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Même constat que pour Rupert, même si Cissoko a eu plus d’opportunités de jouer avec la réserve dernièrement. Selon la fin de saison des Blazers, il y aura peut-être davantage de minutes à aller chercher.

Blazers @ Cavs : DNP

Blazers @ Sixers : 0 point, 0 rebond, 0 passe en 1 minute.

Blazers @ Celtics : DNP

Blazers @ Thunder : 1 rebond en 1 minute.

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,1 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,2 points à 51% au tir dont 32,2% du parking, 63,8% aux lancers, 3,7 rebonds, 3,3 passes, 1,4 steal et 0,4 contre en 30,1 minutes

Killian Hayes (libre, ex Nets)

Non prolongé le week-end dernier à l’issue de son deal de 10 jours aux Nets, Killian Hayes va désormais devoir rebondir. Retour en G League ? Retour en Europe ? À moins qu’une franchise NBA en quête d’un jeune à développer lui donne une nouvelle chance.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 49,3% au tir dont 40,3% du parking, 77,3% aux lancers, 5,5 rebonds, 8,5 passes, 2,9 steals et 0,3 contre en 35,6 minutes