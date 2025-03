Huit matchs sont sur le programme NBA de la nuit, dont un qui va attirer tous les regards : Celtics – Lakers à Boston (2h30 du matin). Dans le genre “immanquable”, difficile de faire mieux.

Le programme NBA du soir

0h : Hornets – Nets

1h : Rockets – Pelicans

1h30 : Raptors – Wizards

1h30 : Hawks – Pacers

2h : Bucks – Magic

2h : Heat – Bulls

2h30 : Warriors – Pistons

2h30 : Celtics – Lakers

Le match à ne pas rater : Celtics – Lakers

Est-ce qu’on a vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ?

Si vous ne comprenez pas l’ampleur de cette rencontre entre les Celtics et les Lakers, on vous invite à lire cet article, et puis celui-là.

Dommage pour le Warriors – Pistons, une rencontre bien excitante entre deux équipes en pleine bourre mais qui aura lieu exactement en même temps (2h30). Qui a fait les calendriers NBA cette année ?!

A new chapter of a storied rivalry 🤩

🍿 No. 2 in the West vs. No. 2 in the East

🍿 Lakers have won 8 straight and 20 of last 24

🍿 Celtics have won 13 of last 16

Luka gets his first taste of this historic rivalry as he, LeBron and the Lakers visit Tatum, Brown and the… pic.twitter.com/ayUtZwBFZl

— NBA (@NBA) March 7, 2025

Mais aussi…

Hornets – Nets à minuit, vous pouvez passer votre chemin.

Un remake de Rockets – Pelicans après la victoire de Houston à la Nouvelle-Orléans l’autre jour.

Raptors – Wizards, regardez uniquement si vous n’avez rien à faire d’autre.

Hawks – Pacers pour les amoureux de l’attaque.

Orlando va très mal, pas de bol le Magic va jouer Giannis Antetokounmpo.

Heat – Bulls pour ceux qui aiment le ventre mou de la Conférence Est.

Les Français en lice

Zaccharie Risacher a mis 11 points contre les Pacers l’autre jour, peut-il faire mieux ce soir ?

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Nets.

Bilal Coulibaly et Alex Sarr en terre canadienne.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici