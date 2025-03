C’est la grande affiche du soir, et même l’une des plus belles affiches de toute la saison NBA : Celtics vs Lakers à Boston. Les deux rivaux historiques croisent le fer cette nuit pour le premier match du duo Luka Doncic – LeBron James face au champion en titre. Préparez le popcorn !

Dans une saison régulière très longue et où l’on peut parfois s’ennuyer un petit peu, il y a quelques matchs sur le calendrier qui sont tout simplement immanquables.

Le Celtics – Lakers de cette nuit (2h30 du matin) en fait partie.

Vous kiffez les grandes rivalités ? Check. On a les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la NBA qui s’affrontent, eux qui partagent une rivalité qui dépasse le cadre du basket.

Vous aimez les chocs entre deux des meilleures équipes de la Ligue ? Check. Le deuxième de l’Est affronte le deuxième de l’Ouest.

Vous aimez les affrontements entre superstars ? Check. Jayson Tatum, Jaylen Brown et le reste de l’armada des Celtics affrontent l’exceptionnel duo composé de Luka Doncic et LeBron James

Vous aimez quand le champion en titre veut faire tomber de son nuage une équipe en pleine bourre ? Check. Les Celtics, victorieux en juin dernier, voudront rappeler qui sont les patrons contre des Lakers sur huit victoires consécutives.

Enfin, vous aimez les grosses ambiances ? Check. La salle de Boston est l’une des plus bruyantes de la NBA, avec un public aussi passionné qu’hostile.

Bref, vous l’avez compris, ce Celtics – Lakers à Boston coche absolument toutes les cases d’un match à ne pas rater.

A new chapter of a storied rivalry 🤩

🍿 No. 2 in the West vs. No. 2 in the East

🍿 Lakers have won 8 straight and 20 of last 24

🍿 Celtics have won 13 of last 16

Luka gets his first taste of this historic rivalry as he, LeBron and the Lakers visit Tatum, Brown and the… pic.twitter.com/ayUtZwBFZl

— NBA (@NBA) March 7, 2025

Ce choc entre Boston et Los Angeles sera aussi le premier match de Luka Doncic face aux Celtics en tant que Laker (la phrase est incroyable). Celui qui a affronté les C’s lors des dernières Finales NBA avec Dallas revient pour la première fois au TD Garden, sous le maillot pourpre et or cette fois, pour tenter de prendre sa revanche après la défaite du mois de juin.

Quelque part, c’est donc un nouveau chapitre de la rivalité Celtics – Lakers qui s’ouvre ce soir, ou au minimum une nouvelle page qui s’écrit. Il existe un scénario, pas le plus probable certes mais il existe, dans lequel ce match hyper attendu représente une preview des Finales NBA en juin prochain.

Si avec tout ça vous n’êtes pas hypé, on ne sait plus quoi vous dire…

