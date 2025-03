Dominique Malonga va s’engager avec le Fenerbahçe

Dominique Malonga quittera bientôt la France. Pour la WNBA c’est une évidence, mais en attendant le rêve amerloque sa prochaine étape sera plutôt turque, puisque BeBasket nous apprend que la dunkeuse de l’ASVEL va prochainement s’engager avec le Fenerbahce, tenantes du titre en EuroLeague.

Les Françaises Gabby Williams et Marieme Badiane, les Belges Julie Allemand et Emma Meeseman, l’Allemande Nyara Sabally, les Ricaines Kayla McBride et Tina Charles… voilà une bien belle Dream Team que rejoindra la saison prochaine la pépite Dominique Malonga.

La grande Domi, dans le fond comme dans la forme puisqu’elle culmine tout de même autour des 2m, va quitter l’ASVEL pour rejoindre l’une des meilleures équipes au monde, elle qui commence à dominer de la tête et des épaules le championnat et l’EuroCup. Elle rejoint le Fener pour trois ans, toujours selon BeBasket, tout en restant évidemment l’une des favorites pour les toutes premières places de la WNBA Draft de 2025. Paige Bueckers est pour l’instant projeté n°1 et ça pourrait ne pas bouger, alors que Dom est aujourd’hui pressenti à la quatrième place, juste derrière une dénommée Sonia Citron, réputée pour sa zestuelle.

Trêve de balivernes, on a très hâte de voir la Malongue en découdre au plus haut niveau avant de rejoindre la petite soeur de la NBA. D’ici-là vous avez encore trois mois pour apprécier le talent de l’intérieure de l’ASVEL !