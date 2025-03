NBA Top 10 actuel (2024-25) : les meilleurs arrières ! Apéro TrashTalk

Après un mini break pour recharger les batteries, le lundi est de nouveau le meilleur jour de la semaine. Place aujourd’hui à un Apéro TrashTalk spécial arrières. On se fait un Top 10 actuel des meilleurs postes 2 de NBA !

Apéro qui devrait faire plaisir aux scoreurs. On parle des Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Anthony Edwards et compagnie. Ceux dont la mission première est de mettre le ballon dans le cercle. Si un nom sort actuellement du lot pour la première place, le reste du classement n’est pas si facile à déterminer. Où classer un Zach LaVine par exemple ou un Derrick White ? Comme d’habitude, on attend vos listes dans les commentaires. Car un Top 10 c’est aussi l’occasion de se mouiller ! Place à l’Apéro TrashTalk !