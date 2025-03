Lakers : quel programme en l’absence de LeBron James ?

Touché à l’aine face aux Celtics, LeBron James devrait rester sur la touche 1 à 2 semaines minimum. Petit focus sur le programme des Lakers en son absence.

Les Lakers ont connu une soirée de samedi particulièrement sombre. Leur série de victoires a pris fin sur le parquet de leur rival, Boston, mais ils ont surtout perdu LeBron James sur blessure. Si le diagnostic et la durée d’indisponibilité sont moins pires que les premières estimations, il va quand même falloir faire sans le King pendant plusieurs rencontres.

Combien en tout ? Cela dépendra de la convalescence de James et de sa capacité à vite récupérer ou non. Une absence de deux semaines donnerait 7 à 8 rencontres disputées sans LeBron, à savoir :

Le calendrier des Lakers lors des 2 prochaines semaines, sûrement sans LeBron :

– Nets

– Bucks

– Nuggets

– Suns

– Spurs

– Nuggets

– Bucks

– Bulls

Il y a plusieurs gros matchs qui vont être durs à aller chercher sans le King, comme cette double opposition face aux Nuggets par exemple ou contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Les rencontres face aux Nets, aux Suns, aux Spurs et aux Bulls sont elles plus prenables, surtout si Luka Doncic confirme sa montée en puissance, avec un Austin Reaves qui va être aussi davantage responsabilisé.

Deuxièmes de la Conférence Ouest, les Lakers ont en tout cas moins la pression que dans le passé par rapport à la course aux Playoffs et ils n’auront pas à accélérer le retour de leur star. La santé de LeBron James reste la priorité pour arriver en Playoffs avec un effectif en forme et prêt à faire un run. En attendant, c’est Luka Doncic qui va devoir porter L.A.