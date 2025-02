Les Bucks se sont pointés dans le Minnesota sans Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard et pourtant ils ont dominé une équipe des Wolves bien faiblarde.

Qui aurait bien envie de voir un duel entre Kyle Kuzma et Anthony Edwards en plein milieu de la nuit ? Pas grand monde et on peut bien le comprendre, mais pour l’amour du sport, on avait envie de voir le double K prendre le lead de ces Bucks amputés de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo.

En l’absence des deux superstars, Kuzma et Brook Lopez ont su hausser leur niveau de jeu dès l’entame de match pour permettre à Milwaukee de faire la course en tête.

Les Wolves devaient s’attendre à une victoire facile, mais force est de constater que l’opération ne s’est absolument pas passée comme prévue.

Pendant 48 minutes, les Daims collent aux baskets des Loups et s’échangent les coups ou les paniers, c’est selon, tout au long de la rencontre.

Si Rudy Gobert a pu se régaler avec 20 points et 14 rebonds, dans le money-time, il s’est effacé pour laisser les stars briller. Ici, on ne parle pas d’Anthony Edwards, mais de… Naz Reid qui a bien failli être le héros de cette rencontre.

Dans les dernières minutes, le sixième homme de l’année en titre prend un sacré coup de chaud avec sept points consécutifs pour remettre les Loups devant.

Une avance qui va durer à peine une possession puisque Gary Trent Jr égalise dans la foulée. Mieux encore, Milwaukee a la balle de match. Brook Lopez parvient à prendre le meilleur sur Rudy Gobert et à obtenir deux lancers francs.

GTJ hit big shots all night long.

21 PTS | 3 3PM | 67% FG pic.twitter.com/tukTYUntk7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 13, 2025

Sur la ligne, BroLo ne tremble et deux points d’avance aux Bucks. Sur l’ultime possession, Anthony Edwards – qui tirait à 10/32 – a voulu briller au lieu de faire croquer les copains.

Sans succès.

ANTHONY EDWARDS DOES NOT DO OVERTIMES 🔥🔥🔥pic.twitter.com/E0hdLpmlK1

— Hater Central (@TheHateCentral) February 13, 2025

Les Loups s’inclinent 103 – 101 et ne réalisent pas un bon coup dans la course au top 6 de l’Ouest.