Alors qu’on a tous les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, quelques signatures animent encore l’actualité NBA en cette fin du mois de juillet. On vient d’apprendre que Precious Achiuwa a décidé de prolonger aux Knicks.

Arrivé à New York en décembre dernier dans le cadre du transfert d’OG Anunoby, l’intérieur nigérian de 24 ans reste donc dans la Grosse Pomme. Selon ESPN, Achiuwa vient de signer un nouveau deal d’un an pour 6 millions de dollars. Il était arrivé en fin de contrat.

Breaking: Precious Achiuwa has agreed on a one-year, $6 million deal to return to the Knicks, his agent tells @wojespn. pic.twitter.com/hDzrxB8JQK

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 30, 2024

Né au Nigeria mais enfant du Bronx, Precious Achiuwa a apporté 7,6 points, 7,2 rebonds et 1,1 contre de moyenne aux Knicks depuis son arrivée à New York. Il a joué 49 matchs dont 18 comme titulaire sous les ordres de Tom Thibodeau, pour 24 minutes par soir.

Un rôle qui lui convient bien et qui pourrait même augmenter sachant qu’Isaiah Hartenstein a quitté la raquette des Knicks à l’intersaison. Achiuwa a en tout cas montré la saison dernière qu’il pouvait step-up quand certains de ses copains étaient à l’infirmerie.

Précieux ce Precious !

__________

Source texte : ESPN

The time Precious Achiuwa showed his diverse skill set vs Orlando:

23 points

14 rebounds

5 assists

Still has untapped potential, can’t wait to see him with a full year under Thibs🔥 pic.twitter.com/9a7ieU6gLX

— NYK (@sitenyk) July 30, 2024