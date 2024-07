Free Agency 2024 : Devonte’ Graham s’engage pour un an avec les Blazers

Transféré des Spurs aux Hornets puis coupé par ses derniers, Devonte’ Graham a déjà retrouvé une équipe. Le guard s’est engagé hier soir avec les Portland Trail Blazers pour une saison.

Adrian Wojnarowski n’a visiblement pas envie de prendre des vacances et quand il ne regarde pas les JO, il nous envoie quelques bombinettes pour nous laisser un petit goût de NBA entre deux médailles. La dernière en date ne va pas faire lever les foules. Devonte’ Graham s’est engagé avec les Blazers pour un contrat d’un an. Le montant du deal n’a pas été communiqué.

Free agent guard Devonte’ Graham has agreed on a one-year deal with the Portland Trail Blazers, sources tell ESPN. Graham played 46 games with the Spurs over the last two seasons. pic.twitter.com/6V4korccnX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 30, 2024

Seulement 46 matchs NBA lors des deux dernières saisons pour Graham, qui aurait bien besoin de relancer une carrière à la peine alors qu’il n’a que 29 ans. Dans l’Oregon, le petit guard (1m85) risque de trouver un backcourt bien rempli (Scoot Henderson, Anfernee Simons, Shaedon Sharpe), et il devra batailler pour aller chercher ses minutes. On peut imaginer ce move comme l’idée de remplacer poste pour poste Malcolm Brogdon, transféré à l’intersaison, mais Graham n’apporte pas les mêmes qualités ni les mêmes garanties que l’ancien sixième homme de l’année. Il pourra au moins partager son expérience avec les jeunes Blazers.

Source texte : ESPN