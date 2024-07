6è médaille d’or pour la délégation française, et 19è médaille en tout sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci qui ? Merci Cassandre Beaugrand !

Cette épreuve de triathlon individuel, qui devait initialement se tenir hier, était reportée à ce jour, mais le grand plongeon a bien eu lieu aujourd’hui à 8 heures du matin dans la Seine. Cassandre Beaugrand a rondement mené sa course et a parfaitement géré ses efforts, que ce soit à la nage, en vélo ou en course, pour décrocher l’or.

La triathlète française de 27 ans n’a jamais lâché, et a su se raccrocher au bon groupe avec sa compatriote Emma Lombardi, la Suisse Julie Derron et la Britannique Beth Potter, pour arpenter ces décors de carte postale (notamment les Invalides, le quai d’Orsay, l’avenue Montaigne ou encore les Champs-Elysées) tout en gardant en tête cet objectif de décrocher la plus belle des médailles malgré la pluie tombée durant la nuit, qui a pu rendre les choses plus difficiles (notamment en vélo où de nombreuses chutes sont à déplorer).

QUEL FINISH DE CHAMPIONNE !!!! 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/yrEnEgSuku https://t.co/ogomKCBvwH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2024

Longtemps en deuxième position lors de cette épreuve derrière son adversaire suisse, Cassandre Beaugrand a placé une accélération salvatrice digne du Heat 2013 dans le dernier tour pour se détacher et franchir la ligne d’arrivée en première position. Emma Lombardi termine au pied du podium derrière Julie Derron et Beth Potter, respectivement deuxième et troisième.

C’est la toute première médaille de l’histoire pour la France en triathlon, depuis l’instauration de cette discipline aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Et si les hommes, dont le départ est prévu à 10h45, en apportaient une autre ?

