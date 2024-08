NBA : Gordon Hayward prend sa retraite à 34 ans !

À seulement 34 ans, Gordon Hayward a décidé de prendre sa retraite ! Souvent gêné par les blessures ces dernières années, et alors qu’il sortait d’une expérience décevante au Thunder, l’ailier a dit stop.

C’est un petit événement auquel on assiste là car Gordon Hayward est un joueur qui a roulé sa bosse en NBA. 14 saisons au sein de la Grande Ligue mine de rien pour l’ailier. Il n’y en aura pas de 15ème puisque le joueur a annoncé sur ses réseaux qu’il prenait sa retraite.

Gordon Hayward is retiring from the NBA https://t.co/TprNwIK1VC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2024

34 ans, c’est pas si vieux pour arrêter mais il faut dire que les belles années de Hayward sont bien derrière lui. On retiendra son passage réussi au Jazz (où il fut drafté) aux côtés notamment de Rudy Gobert. C’est à Salt Lake City que Gordie a réalisé sa meilleure saison statistique en carrière (21 points de moyenne) avec sa seule et unique étoile de All-Star (2017).

La suite ? Une grosse blessure dès son arrivée à Boston, un mal fou à enchainer les rencontres sans se casser un truc et un niveau de constance pas aidé par son carnet de santé. Relancé par les Hornets, il avait été transféré cette saison au Thunder, où il n’aura quasiment pas joué.. avec un Sam Presti qui avait carrément parlé de trade “raté” pour OKC. Paye ta dernière expérience en NBA..

Excellent shooteur, très bon défenseur et capable de faire jouer ses coéquipiers, Gordon Hayward laisse l’image d’un ailier complet, capable de tout faire sur un terrain, si tant est que la santé suit. Cette dernière partie de phrase étant particulièrement importante.

Source texte : Gordon Hayward