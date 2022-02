Cauchemar à Los Angeles : Anthony Davis s’est blessé lourdement à la cheville, la saison des Lakers tourne au film d’horreur…

Si les fans des Lakers pensaient aborder le All-Star Break avec un peu de repos et de calme en perspective, ils vont devoir revoir leurs plans dans les prochaines heures… En effet, malheureusement pour la franchise de Los Angeles, Anthony Davis vient de se blesser lourdement à la cheville lors de la réception du Jazz en Californie. Une chute qui fait froid dans le dos, et qui n’augure rien de bon pour l’intérieur jaune et violet.

Le silence était pesant.

Et la tête de LeBron, à elle seule, résumait la pensée du moment.

Yeux fermés, mains sur les hanches, protège-dents sorti, le King était forcément dépité de voir son bras-droit principal au sol, grinçant de douleur dans une salle transformée en cathédrale l’espace d’un instant. Ce mercredi soir, pourtant, Anthony Davis avait parfaitement démarré son match. Dans un duel très attendu face au Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, AD donnait le ton et mettait tout simplement la cité des anges sur ses larges épaules. Le package complet avec les qualités athlétiques énormes du joueur, du scoring à foison et du contre en seconde protection, les fans des Lakers avaient beau attendre les apports des autres copains c’est bien Davis qui menait la charge. Ce qui permettait, d’ailleurs, d’entrevoir quelques belles perspectives pour la suite. Car oui, l’idée n’est pas que d’avoir un grand AD pour un match, c’est d’avoir un grand AD pour après le All-Star Break, afin de réaliser un push sérieux de deuxième partie de saison côté Lakers.

Hélas, ce scénario doit être jeté à la corbeille.

Sur une passe lobée de Malik Monk ligne de fond, en fin de second quart-temps, Anthony Davis saute et tend ses immenses lianes pour attraper la balle mais la réception tombe mal et c’est toute la cheville qui prend le poids… à l’horizontal. Par respect des âmes sensibles nous ne vous montrerons pas le ralenti de l’action, mais en gros il faut comprendre que le pied tourne quasiment à 90°. Ce qui fait qu’Anthony Davis, dans les airs, réceptionne tout son poids sur une cheville qui tourne par contact avec le pied de Rudy Gobert. Et là, c’est le choc. L’intérieur des Lakers se tient immédiatement le pied et il se tourne de douleur sur le parquet, pendant que les commentateurs de la franchise voient le pire arriver. Le public retient son souffle, temps-mort, et la saison de Los Angeles bascule dans un brouillard encore plus épais que celui dans lequel l’équipe était déjà actuellement. Dans un silence vraiment flippant, le staff de la salle apporte une civière mais AD parvient à quitter le parquet à l’aide de deux coéquipiers, sans pouvoir mettre le moindre poids sur sa propre jambe. On ne parle pas d’une petite entorse, on craint même la fracture.

Heureusement pour Anthony Davis, les rayons immédiatement réalisés dans la foulée enlèvent l’hypothèse de la fracture.

Official word from the Lakers: Anthony Davis has a right ankle sprain; X-rays were negative. No time table for recovery provided at this time. He will be reevaluated after the All-Star break. — Dave McMenamin (@mcten) February 17, 2022

Le mot officiel transmis par les Lakers : Anthony Davis est victime d’une entorse à la cheville droite, les résultats des rayons-X sont négatifs. Il n’y a pas de temps de rééducation donné à l’instant, mais le joueur sera réévalué après le All-Star break.

Petit ouf de soulagement, mais les têtes secouées autour de Los Angeles ne se comptent plus depuis cette action. Car oui, la réalité est bien celle-ci, les Lakers vont devoir faire sans AD pendant un bon bout de temps, et ce n’est pas comme si la franchise avait de la marge dans la Conférence Ouest. Premièrement, l’étape suivante, donc IRM. Ce jeudi, dans l’après-midi heure française, nous aurons une meilleure évaluation de la blessure d’Anthony Davis puisque le staff des Lakers va analyser de près la cheville du joueur et un niveau d’entorse sera déterminé. Vient donc la première question : combien de temps les Lakers vont devoir tenir sans AD ? LeBron, l’an passé, avait été absent 4 à 6 semaine suite à une sérieuse blessure à la cheville face aux Hawks. Mais, évidemment, chaque blessure est différente, et chaque joueur est différent. On parle de LeBron ici… et on parle d’Anthony Davis également. Un joueur qui a été sujet à beaucoup de blessures, donc les absences multipliées peuvent parfois rallonger les délais. Ce qui semble sûr, vu la gueule de sa cheville et les premières projections faites en attendant l’IRM, c’est qu’on ne reverra pas AD avant mi-mars au minimum du minimum et il faudrait déjà prier pour qu’il soit là début-avril. Ensuite, s’il revient dans ces délais, ce sera à combien de pourcent de ses capacités ? Car comme les Lakers l’ont bien vu et leurs adversaires aussi, il faut un Davis au max pour que cette équipe tienne face aux poids lourds de l’Ouest. Ajoutez à cela la difficulté du calendrier des hommes de Frank Volge, la bataille pour le play-in tournament… et vous avez un véritable cauchemar en perspective.

C’est surtout ça qui plombe le moral des fans de Los Angeles ce jeudi. Le fait de voir Anthony Davis une nouvelle fois au sol, une nouvelle fois blessé, pour un garçon qui a montré maintes fois son niveau de domination lorsqu’il est sur les parquets… mais qui ne l’est pas assez. Le fait de voir cette saison, déjà mal démarrée, se tourner vers un finish chaotique sur les prochaines semaines. Le fait de voir LeBron fumer ses batteries sur de la saison régulière, afin d’espérer accrocher un play-in tournament, alors que le patron a déjà un genou qui fâche et du repos à obtenir en amont… des Playoffs. Tout ce qui avait été imaginé il y a quelques mois était de l’ordre de l’anticipation, afin d’avoir des options en cas de besoin de récupération, justement. Au lieu de ça ? Les Lakers donnent le sentiment d’avoir la tête qui dépasse à peine de la surface, et cette blessure est venue enfoncer un peu plus la tête de la franchise sous l’eau.

C’est terrible pour Anthony Davis, terrible pour les Lakers, terrible pour LeBron. Une saison qui était remplie d’espoirs et d’ambitions est en train de tourner au cauchemar, et il y a même un scénario dans lequel on ne revoit pas AD de la régulière. Et s’il est question de Playoffs, difficile d’affirmer que les Lakers y seront en l’état… Rendez-vous ce jeudi aprem pour l’IRM, en envoyant nos meilleures forces à Anthony Davis.