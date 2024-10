Résumé NBA de la nuit : les Kings enchaînent à Utah, Nikola Jokic exceptionnel

Une petite nuit en NBA, mais avec deux affiches qui nous ont régalées : Nets – Nuggets et Wolves – Mavericks. Deux beaux et disputés matchs qui ont révélé la meilleure facette des grands joueurs dans chaque rencontre. Pour notre plus grand plaisir. Allez, c’est l’heure du résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Nets – Nuggets : 139-144 a.p. (stats)

Wolves – Mavericks : 114-120 (stats)

Jazz – Kings : 96-113 (stats)

Warriors – Pelicans : 124-106 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Français de la nuit en NBA

7 points, 8 rebonds, 1 passe à 2/5 au tir pour Rudy Gobert contre les Mavericks.

Le highlight de la nuit

1/8 à 3-points dans le match.

Le point TTFL du matin

Les classements

