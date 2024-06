Les Celtics ont gâché une cartouche cette nuit en s’inclinant dans le Game 4 à Dallas. Pire, ils n’ont même pas participé au combat, eux qui ont été dominés du début à la fin. Jaylen Brown attend une grosse réaction de son équipe lundi lors du Game 5.

Cette nuit à Dallas, une équipe a joué comme si sa vie en dépendait. L’autre a joué en sachant pertinemment qu’elle possède quatre opportunités pour terminer la série. Résultat, les Mavericks ont explosé les Celtics 122-84, et Boston devra passer par un Game 5 à la maison pour espérer remporter le titre NBA.

Dans ce Game 5 (lundi à 2h30), Jaylen Brown attend de son équipe qu’elle joue avec le même sentiment d’urgence que Dallas cette nuit.

“On doit apprendre de cette défaite. On va voir sur quels aspects on a perdu ce match. Et ensuite, on va revenir sur le terrain et jouer comme si notre vie en dépendait, car c’est le cas.”

S’ils ne le savaient pas encore, les Celtics ont appris à quel point ça peut être dur de tuer un adversaire blessé mais prêt à tout pour survivre. Ce qu’ils veulent à tout prix éviter maintenant, c’est de redonner trop d’espoir à une équipe talentueuse et guidée par deux génies offensives en Luka Doncic et Kyrie Irving.

Le match 5 sera évidemment crucial. Crucial parce que Boston peut conclure la série à la maison pour fêter son 18e titre, mais crucial aussi car une victoire de Dallas pourrait sérieusement faire basculer le momentum du côté des Mavs. Imaginez un peu le scénario : retour à 3-2, Game 6 dans le Texas, tout ça avec la pression entourant la possibilité d’une remontada historique. Pour rappel, aucune équipe n’a jamais perdu une série de Playoffs après avoir mené 3-0.

Avec tout ce qu’ils ont traversé jusqu’ici, avec les déceptions qu’ils ont connues en Playoffs ces dernières années, avec cette nécessité d’enfin ramener la coupe à la maison, les Celtics ne veulent pas se retrouver dans une telle situation. Car même s’ils ont grandi à travers leurs expériences, c’est typiquement le genre de situation qui peut rappeler de mauvais souvenirs et faire réapparaître de mauvaises habitudes.

Boston doit finir la série lundi à la maison. Il n’y a pas d’autre scénario envisageable pour les Celtics.

