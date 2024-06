En l’emportant largement cette nuit devant leur public, Luka Doncic et les Mavs ont prolongé leur saison au moins jusqu’à lundi soir. Ils savent qu’ils sont face à une montagne, mais ils continuent d’y croire.

Aucune équipe, dans toute l’histoire de la NBA, n’a remporté une série en étant menée 3-0. 156 ont tenté, 156 ont échoué, dont 14 en Finales NBA.

Mais après leur démonstration au Game 4, les Mavs ont repris vie et ne sont désormais menés “plus que” 3-1 avant de revenir à Boston. Une première victoire convaincante sur laquelle Dallas veut capitaliser.

“Comme je l’ai dit en début de série, c’est la première équipe à quatre victoires (qui l’emporte), et on va y croire jusqu’au bout. On doit continuer, je crois beaucoup en cette équipe, je pense qu’on peut le faire, donc on doit juste continuer d’y croire.” – Luka Doncic

Continuer d’y croire, c’est plus facile quand on vient de remporter un match de Finales NBA avec 38 points d’avance (!!). C’est un peu plus facile aussi quand l’équipe d’en face est privée de son pivot Kristaps Porzingis, ce qui laisse de grosses ouvertures dans la raquette pour Luka Doncic, Kyrie Irving et Cie.

Mais la série est désormais sur le point de revenir à Boston, où les Celtics voudront tuer Dallas devant leur public pour fêter leur 18e titre de champion NBA. L’environnement sera hostile, sans doute plus que jamais. Les Mavs peuvent-ils continuer à survivre en arrachant un match à Beantown ? Pas impossible. Une victoire – accompagnée d’un retour à Dallas – relancerait en tout cas complètement la série, ce qui pourrait donner des sueurs froides aux Celtics.

Allez, on se donne rendez-vous lundi soir au TD Garden, 2h30 du matin !

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match