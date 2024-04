Balayé en même temps que les Suns, Jusuf Nurkic a décidément un don pour finir tôt sa saison. Le pivot bosnien a le pire pourcentage de victoires de l’histoire des Playoffs…

Avec onze titres NBA en treize ans de carrière, Bill Russell est ce qu’on pourrait appeler la référence ultime en termes de winner dans la Grande Ligue. Un joueur qui arrive en Playoffs et qui gagne, qu’il pleuve ou qu’il vente. À l’inverse, Jusuf Nurkic est plutôt celui qui n’est là que pour faire un coucou avant d’aller à Cancun…

En neuf saisons NBA, le pivot est pourtant allé six fois en Playoffs mais le résultat n’a pas été fameux. En 20 matchs disputés, Nurkic n’en a remporté que.. 3. Selon StatMuse, c’est le pire ratio dans l’histoire de la NBA pour les joueurs ayant participé à au moins 20 matchs (il faut un minimum pour que ça ait une signification).

Jusuf Nurkic is 3-17 in the playoffs.

That's the worst win percentage (.150) by any player in NBA playoff history with at least 20 games.

On peut quand même dire que Nurk’ est bien malchanceux. Avec les Blazers, une équipe trop limitée pour jouer le titre, il a souvent dû se contenter d’un passage au premier tour. Il fut éliminé en 2017 par le futur champion Warriors (et son pote KD), en 2020 par le futur champion Lakers, sans oublier un autre sweep face aux Pelicans en 2018 et une défaite 4-2 face aux Nuggets en 2021.

Le seul moment où Portland a su faire un run (en 2019), le pivot made in Bosnie était.. blessé. Dommage pour lui car les Blazers avait atteint les Finales de Conférence. De quoi gonfler les chiffres de victoire, mais pas pour lui.

2024 devait marquer un renouveau en postseason, au sein d’une équipe des Suns qu’on annonçait comme l’une des favorites pour la victoire finale. Et bah non.. les Cactus sont repartis sécher dans le désert sans avoir remporté la moindre victoire face aux Wolves. À se demander si Jusuf Nurkic ne porte pas la guigne..

