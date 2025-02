Le transfert entre Lakers et Mavericks est un des plus gros de l’histoire, alors il y a forcément d’innombrables raisons qui ont poussé les deux camps à le faire. Pourtant, à première vue, les raisons de Dallas sont plus obscures. Essayons de comprendre pourquoi Nico Harrison a gagné le trade !

La priorité de Dallas est de gagner maintenant et même si Anthony Davis, à l’heure actuelle, n’est pas forcément un meilleur joueur que Luka Doncic, son arrivée rend l’effectif sans doute plus équilibré. Kyrie Irving qui s’occupe du back-court, Anthony Davis à l’intérieur, c’est une association qui semble faite pour fonctionner.

En l’absence de Dereck Lively II pour plusieurs mois, l’arrivée d’AD est une manière de conserver une domination physique à l’intérieur. Et sa paire avec Daniel Gafford peut faire des dégâts lorsqu’on connaît la capacité de Davis à dominer lorsqu’il est accompagné d’un pivot s’occupant des tâches obscures. Surtout, c’est en défense que les Mavericks passent un cap !

Lorsque Nico Harrison a dû se justifier sur ESPN, ses premiers mots ont été orientés vers ce côté du parquet :

“Je crois en le fait que la défense fait gagner des titres. Je pense que faire venir un pivot régulièrement dans les All-Defensive Teams et dans les All-NBA Teams, avec une vocation défensive, nous donne une meilleure chance (NDLR : de gagner le titre). On est construits pour gagner, maintenant, et dans le futur.”

Anthony Davis est un des tout meilleurs défenseurs de la planète, pas Luka Doncic. L’équilibre entre attaque et défense se fait donc largement mieux dans ce roster. Lorsque les Mavericks étaient passés d’une équipe moyenne à une équipe finaliste NBA la saison dernière, c’est au moment où la défense s’était drastiquement améliorée !

Au niveau des finances, c’est aussi un petit soulagement pour la banque texane. Déjà, à l’heure actuelle, les Mavericks repassent sous le seuil de la Luxury Tax. Mais surtout à long terme, Anthony Davis dispose d’un contrat de 175 millions de dollars sur trois ans (player option sur la troisième année), alors que Luka Doncic s’apprêtait à, certainement, signer pour le supermax à 345 millions sur cinq ans (à moins de partir à la Free Agency 2026). Le gap est colossal, surtout dans le CBA actuel. Cela pourrait permettre aux Mavs d’avoir plus de flexibilité à l’avenir pour attirer d’autres bons joueurs autour du duo Irving – AD.

With Anthony Davis waiving his trade bonus, Dallas is now $628K under the luxury tax.

They were $5.1M over prior to the trade.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 2, 2025

Les deux nouvelles stars des Mavericks n’ont qu’un an d’écart, ce qui peut permettre aux Texans de monter un projet à la temporalité cohérente. Ces deux-là vont potentiellement viser le titre pendant deux ou trois ans, avant de s’ajuster pour essayer de rester compétitif ou potentiellement reconstruire. On a déjà vu par le passé des projets guidés par deux joueurs d’un âge très différent et qui avaient ensuite mené une franchise à la disette pendant quelque temps, genre les Lakers du milieu des années 2000. On ne vivra pas cette situation à Dallas, qui a désormais un planning clair !

Enfin, si Nico Harrison a été cherché d’autres franchises pour transférer sa superstar slovène, c’est sans doute parce qu’il avait des gros doutes sur son état physique. Le Slovène est blessé en ce moment et n’a jamais semblé dans une forme optimale d’athlète de très haut niveau. Même si Anthony Davis est également un joueur extrêmement sujet aux blessures, ces deux dernières saisons ont sans doute rassuré le Front Office des Mavericks !

Enfin, n’oublions pas que dans le transfert, les Mavs ont également obtenu un jeune 3&D en Max Christie, qui montre de belles promesses cette saison. Dallas a aussi chopé un premier tour de draft 2029 qui peut servir à l’avenir.

Voilà, maintenant qu’on a écrit tout ça sans trembler du menton, voici les vraies raisons (non) qui ont poussé Nico Harrison à faire ce transfert !

Un dégoût de la musique et de la gastronomie slovène.

Un problème de pilosité faciale de longue date, et demander des conseils à Anthony Davis était davantage recommandé.

Il a gagné un titre avec Anthony Davis sur NBA 2K.

C’est un espion travaillant dans l’ombre pour les Los Angeles Lakers.

Son meilleur ami s’appelle Adrien, il l’appelle AD et est fan de ces initiales.

Dans sa vie personnelle, il a fait un mauvais coup à Rob Pelinka et a voulu se rattraper.

Il a entendu qu’il allait peut-être se faire virer et a décidé de rentrer dans l’histoire avant.

Selon lui, le GOAT s’appelle LeBron James et il a souhaité lui donner un argument de plus.

Il est en réalité Israel Adesanya et après le K.O d’hier, n’était pas en pleine possession de ses moyens

… Enfin bref, on n’en sait rien !