Transfert Luka Doncic – Anthony Davis : pourquoi les Lakers sont gagnants

Les Lakers et les Mavericks ont provoqué un tremblement de terre hors catégorie cette nuit en échangeant Luka Doncic et Anthony Davis. Qui ressort gagnant de ce giga-transfert ? Et pourquoi les Lakers ?

Quand vous arrivez à recruter Luka Doncic dans votre franchise, vous êtes forcément gagnants.

Les Lakers viennent de récupérer une superstar de 26 ans, dans son prime, candidat MVP chaque saison et qui a porté les Mavericks jusqu’en Finales NBA il y a seulement quelques mois. On parle d’un talent générationnel comme on en fait peu, d’un joueur qui a réalisé l’un des meilleurs débuts de carrière de l’histoire, et qui est destiné à devenir l’un des plus grands basketteurs all-time.

Les Lakers, habitués à accueillir les plus grandes stars NBA depuis la nuit des temps, ont encore réussi un très très gros coup. Et alors que l’équipe construite sur LeBron James et Anthony Davis – championne en 2020 – ne semblait pas capable de retrouver les sommets, la franchise de Los Angeles possède désormais la pièce centrale pour commencer une nouvelle ère.

Pour récupérer Doncic, les Lakers ont logiquement dû lâcher du lourd en échange. Anthony Davis est l’un des meilleurs joueurs NBA et une force intérieure des deux côtés du terrain. Mais AD, il a surtout six ans de plus que Luka, et possède un historique de blessures qui peut inquiéter tout autant que la condition physique de Doncic.

De plus, Davis avait pas mal frustré les dirigeants des Lakers avec ses récentes déclarations sur la nécessité de recruter un pivot à ses côtés. Une frustration qui a poussé Rob Pelinka et Cie à envoyer Davis ailleurs quand l’opportunité Doncic s’est présentée. Conscient des attentes d’AD sur le recrutement, les Lakers ont ainsi pris les devants, eux qui n’ont pas oublié cet épisode de mai 2024 quand le camp Davis aurait – selon The Athletic – brandit la menace d’une demande de transfert avant le licenciement du coach Darvin Ham (dont AD n’était pas fan).

Pour toutes ces raisons, lâcher Davis pour Doncic était un choix pas très difficile pour les Lakers. Et ce n’est pas le fait de devoir sacrifier le jeune Max Christie et seulement un premier tour de draft qui allait changer quoi que ce soit.

Autre élément à avoir en tête dans ce dossier : Luka Doncic n’est désormais plus éligible à un contrat supermax (345 millions de dollars sur 5 ans), ce qui permet aux Lakers de le récupérer pour un montant moins élevé que ce que les Mavs auraient dû lui proposer pour le prolonger en 2025-26.

D’après Bobby Marks d’ESPN, il sera éligible à une extension de “seulement” 229 millions sur 5 ans avec les Lakers. Il pourrait néanmoins prolonger que pour trois ans (avec une player option sur l’année 3) durant la prochaine intersaison, pour pouvoir signer un nouveau contrat max en 2028 avec dix années d’expérience dans les pattes.

Tout ça pour dire que les Lakers ont récupéré en Luka Doncic l’un des cinq meilleurs joueurs NBA, dans son prime, à un montant moins élevé que prévu pour un basketteur de la trempe de Luka. Cela peut les aider en matière de flexibilité pour construire autour du phénomène slovène. Car des joueurs qui voudront jouer avec lui, à Los Angeles, il y en aura un paquet.

Pour résumer, les Lakers viennent de poser les bases d’un avenir post-LeBron/AD qui s’annonce brillant.

Certes, sur le très court terme, Los Angeles risque de souffrir – notamment défensivement – de l’absence d’Anthony Davis dans la raquette (même si l’association LeBron – Doncic peut faire de grosses étincelles). Certes, il y a des craintes sur la condition physique de Luka. Et certes, Doncic peut théoriquement être agent libre en 2026 au lieu de prolonger aux Lakers.

Mais pour une franchise qui semblait bloquée et pas assez compétitive pour vraiment jouer le titre, récupérer un joueur du calibre de Doncic pour passer au prochain chapitre est une énorme victoire.