Les plus gros transferts et signatures de l’histoire de la NBA

Suite au séisme de cette nuit en NBA et le trade incroyable entre Luka Doncic et Anthony Davis, c’est l’heure de faire un petit point historique sur les mouvements de joueur (trade ou Free Agency) les plus incroyables qui ont marqué la grande Ligue.

Note de la rédaction : on a voulu aller monter une liste de quelques énormes trades ou changements d’équipe, sans classement, n’hésitez pas à nous partager dans les commentaires les autres qui auraient pu y figurer également.

Luka Doncic – Anthony Davis (2025)

Difficile de ne pas commencer par le plus récent, avec Luka Doncic qui débarque aux Lakers en échange d’Anthony Davis. On parle de deux grandes stars de NBA, dans leur prime, des multiples All-Stars, habitués aux récompenses individuelles chaque saison. Luka est censé incarner le visage de la Ligue sur les 10 prochaines années à minima et il incarne surtout le futur des Lakers, avec le passage de flambeau d’un LeBron James qui n’est plus très loin de la retraite. Anthony Davis de son côté va faire équipe avec Kyrie Irving pour tenter d’offrir un nouveau titre de champion à Dallas. Un move qui a laissé tout le monde sur le cul tant on imaginait Davis et Doncic continuer dans leurs franchises respectives pendant encore quelques années. Et si c’était le plus grand trade de l’histoire de la NBA ?

Kevin Durant aux Warriors (2016)

C’est peut-être le plus gros séisme avant le trade de Luka sur la dernière décennie. Kevin Durant, le MVP du Thunder, rival des Warriors à l’Ouest, qui rejoint l’ennemi à l’intersaison 2016 en tant que joueur libre, permettant la dictature des Warriors sur la NBA avec deux titres supplémentaires à la suite. Encore aujourd’hui, de nombreux fans n’ont pas pardonné à KD. L’un des meilleurs joueurs de la Ligue qui rejoint la meilleure équipe, qui vient tout juste d’obtenir le meilleur bilan de l’histoire de la Ligue. Paye ton suspense sur les années à venir. De quoi écorner l’image de l’ailier, qui peut au moins se satisfaire de ne pas finir sa carrière sans bagues aux doigts. On parle d’un des plus grands moves de l’histoire de la NBA, sans aucun débat.

LeBron James au Heat (2010)

Un autre morceau immense de l’histoire de la NBA. LeBron James, l’enfant chéri de l’Ohio, qui quitte les Cavs pour le Heat avec son fameux “The Decision”. De quoi créer un super Big 3 à Miami en compagnie de Dwyane Wade et Chris Bosh. Du côté de Cleveland, c’est une trahison qui ne passe pas et les maillots de l’idole déchue sont brûlés aux quatre coins de la ville. Comme pour KD, LeBron a été extrêmement critiqué pour ce move, considéré comme une route facile pour aller gagner un titre NBA. LBJ reviendra ensuite aux Cavs en 2014 pour offrir le titre tant attendu à sa franchise avant d’exporter ses talents aux Lakers en 2018, où il remportera un nouveau titre. Mais si on ne devait garder qu’une mention de LeBron James dans cette liste, ça serait 2010.

Kevin Garnett aux Celtics (2007)

Abonnés aux titres pendant plusieurs décennies, les Celtics ont connu un vrai coup de mou dans les années 90 et jusqu’à la fin des années 2000. Pour retrouver la “greatness”, Danny Ainge fait les choses en très grand. Il négocie l’arrivée de Kevin Garnett en provenance de Minnesota. Garnett est dans son prime, c’est un MVP. Il n’arrive d’ailleurs pas seul car Ray Allen est aussi recruté pour former un Big 3 de choix avec Paul Pierce. Le résultat ne se fera pas attendre avec un titre en 2008 face à l’ennemi Lakers. Un double move qui avait totalement rebattu les cartes de la NBA pendant quelques saisons, avec une rivalité Lakers – Celtics de retour au premier plan.

Shaquille O’Neal quitte les Lakers (2004)

Impossible de ne pas mentionner un autre monstre sacré des parquets NBA. En 2004, le torchon brûle entre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant aux Lakers. Si le deuxième est annoncé sur le départ, c’est finalement le pivot de 32 ans qui décide de partir. Direction le Heat pour faire équipe avec un autre jeune arrière de talent, Dwyane Wade. Il y remportera un nouveau titre en 2006. Ce move marque surtout la fin de l’ère Shaq – Kobe aux Lakers, la dernière équipe ayant réalisé un three-peat (trois titres de suite) dans l’histoire NBA.

Pau Gasol aux Lakers (2008)

Moins flashy que d’autres dans cette liste, Pau Gasol reste une légende de NBA. Son transfert surprise en 2008 (merci Kwame Brown) va surtout sauver les Lakers, en offrant enfin un lieutenant de calibre à un Kobe Bryant de plus en plus isolé et agacé. Malgré une défaite en finale en 2008 face aux Celtics, les Lakers se rattraperont bien avec deux titres de suite en 2009 et 2010. Ou comment en un trade, L.A est redevenue une équipe dominante. Les Grizzlies auront eux perdu leur star mais obtenu les droits sur le jeune Marc Gasol, qui deviendra une légende de la franchise.

Kawhi Leonard aux Raptors (2018)

Désireux de quitter les Spurs en 2018, Kawhi Leonard obtient finalement ce qu’il souhaite. Sauf qu’il ne rejoint pas la côte Ouest et sa Californie natale mais le froid du grand nord canadien. Il est échangé contre DeMar DeRozan, la star et l’un des chouchous de Toronto ! Pas spécialement chaud à l’idée d’aller aux Raptors, le Klaw va néanmoins vivre une saison majuscule dans l’Ontario, offrant à la franchise son premier titre aux termes d’une campagne de Playoffs hallucinante de l’ailier. Un an plus tard, il filera aux Clippers libre comme l’air mais les Raptors auront eu ce qu’ils voulaient.

Kobe Bryant débarque aux Lakers (1996)

En 1996, un jeune lycéen talentueux anime la Draft NBA, il s’appelle Kobe Bryant. Véritablement amoureux du talent de l’arrière, Jerry West n’hésite pas à sacrifier Vlade Divac, pourtant un pivot talentueux et déjà aguerri, pour obtenir Bryant à la Draft, en provenance des Charlotte Hornets. Le reste appartient à l’histoire avec cinq titres remportés par Bryant aux Lakers. Un pari plus que payant pour celui qui n’était alors qu’un rookie.

Wilt Chamberlain aux Sixers (1965)

On part sur un trade un peu plus lointain mais impossible de ne pas mentionner Wilt Chamberlain, qui est échangé des Warriors aux Sixers en plein dans son prime. Le joueur tournait alors à 39 points et 23 rebonds de moyenne… et la contrepartie n’est même pas folle. Deux ans plus tard, les Sixers remportent le titre de champion NBA.

Kareem Abdul-Jabbar aux Lakers (1975)

Beaucoup de transferts qui parlent des Lakers dans cette liste mais là encore, difficile de zapper le méga deal qui envoie Jabbar, alors le meilleur joueur de NBA (30 points, 14 rebonds et 3 contres de moyenne..) aux L.A. Lakers. Il y remportera cinq titres NBA supplémentaires mais aussi trois titres de MVP de la Ligue aux côtés de Magic Johnson pour ce qui sera considérée comme l’une des équipes les plus fortes de l’histoire. C’est ce trade qui aura rendu tout cela possible.

Bill Russell aux Celtics (1956)

Si aujourd’hui Bill Russell est vu comme le plus grand winner de l’histoire de la NBA (11 bagues) et l’un des plus grands joueurs, son avenir aurait pu être très différent si les Celtics n’avaient pas réalisé ce trade en 1956. Ed Macauley, pourtant un pivot All-Star, est envoyé aux Hawks de Saint Louis pour obtenir le jeune Bill Russell, choisi en second choix de la Draft 1956. 11 titres plus tard, Boston peut dire un grand merci au flair de Red Auerbach, qui a su repérer la pépite à temps pour construire une immense dynastie.

Moses Malone aux Sixers (1982)

Joueur spectaculaire des Houston Rockets, monstre des stats, Moses Malone connait un tournant dans sa carrière quand il est échangé en 1982 aux Philadelphie Sixers, où il fait équipe avec un certain Julius Erving. C’est simple, Philly peut ainsi compter sur les services des deux derniers MVP en date (Erving en 1981 et Malone en 1982 et 1983). On vous laisse imaginer ce que ça donnerait aujourd’hui (Jokic – Giannis par exemple). Cette association donnera un seul titre aux Sixers dès la première saison, en 1983.

Shai Gilgeous-Alexander – Paul George (2019)

On finit avec un échange qui n’a pas encore donné toutes ses réponses mais qui a tout pour figurer ici. Lorsque les Clippers obtiennent Paul George en 2019, peu de monde mesure vraiment l’ampleur de la contrepartie envoyée au Thunder. Non seulement cinq premiers tours de Draft et quatre swaps mais aussi Danilo Gallinari et surtout Shai Gilgeous-Alexander. Alors que PG va souffler le chaud et le froid à L.A., n’offrant aucun titre à la franchise avant de partir libre en 2024, SGA est lui devenu un joueur de calibre MVP. Le Thunder a aussi mis la main sur Jalen Williams, un nouveau All-Star grâce aux picks des Clippers et c’est même pas fini car OKC possède encore des leviers sur les tours de draft de L.A. sur les prochaines saisons. Un braquage en règle qui fait toujours autant rire la fanbase du Thunder.