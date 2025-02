En transférant Luka Doncic, les Mavericks ont mis une claque à leurs fans

Quel truc de dingue. L’un des plus gros transferts de la NBA. Et pour les fans de Dallas, l’incompréhension presque totale. L’ère Luka Doncic est terminée, celle du Niño Maravilla venu de Ljubljana. Un choc énorme pour la communauté des Mavericks, qui voyait en Doncic le successeur de Dirk Nowitzki.

Comment se réveiller en tant que fan des Mavericks ce matin ? L’impression d’une gueule de bois absolue alors que ce samedi soir a été raisonnable sur le plan de la boisson. Rien qu’en tant que journaliste NBA, la claque est énorme. Oui, ce papier est un peu un ressenti personnel car ce sont les premières lignes de l’auteur du papier sur le sujet, et qu’il faut bien évacuer cette énorme surprise. Restons au maximum dans le sujet.

Comment vivre cette matinée hors du temps en tant que fan des Mavericks ? La claque est rude. Nico Harrison devra très certainement tenir une conférence de presse pour justifier ce transfert qui défraie la chronique. Car si les médias justifient notamment le transfert par le manque de confiance des Mavericks en la forme physique de Luka Doncic sur le long terme et l’envie de gagner maintenant après une Finale NBA l’an passé, rien ne peut à l’heure qu’il est justifier émotionnellement ce transfert à Dallas.

Les réactions sont celles de l’incompréhension chez les fans. Dallas vient de transférer le joueur qui leur a fourni le plus d’émotions depuis Dirk Nowitzki. En pêle-mêle, on pense évidemment au buzzer contre les Clippers dans la bulle d’Orlando, à son triple-double monstrueux à 60 points, 21 rebonds et 10 passes. Autant de moments légendaires qui ont marqué durablement la communauté de fans de la franchise et ont élevé Doncic au rang d’icône dans la ville texane.

Devant l’American Airlines Center, les fans n’ont pas hésité à crier qu’il s’agissait du pire jour de l’histoire des Mavericks. Un message retentissant qui dénote très bien du sentiment d’incrédulité et de surprise énorme. Peut-être avec un fond de trahison.

Mavs fans reaction live outside American Airlines Center

“This is the WORST day in Dallas Mavericks HISTORY!” #MFFL pic.twitter.com/FcmeHXZMgK

— Jake Riepma (@jake_riepma) February 2, 2025

Et on ricane un peu bêtement en voyant que la statue de Dirk Nowitzki a été fleurie par des fans ayant autoproclamé la mort de leur équipe suite au transfert. Parce que c’est typiquement le genre de réaction qui renforce encore ce sentiment de “Mais c’est quoi ce BORDEL”.

I’ve spent the last few hours popping around Dallas bars chatting with fans about the Luka Doncic trade.

At 3 a.m., three-and-a-half hours after the trade, there’s a dozen people outside the AAC. The Dirk status has been remodeled. pic.twitter.com/sM7bTyifF7

— Shawn McFarland (@McFarland_Shawn) February 2, 2025

La seule certitude que l’on a avec ce transfert : Luka Doncic sera manqué à Dallas. Intégré dans la vie de la ville, la famille sur place, le look cowboy lors de ses arrivées à la salle… c’était en quelque sorte l’enfant du pays. Et il est parti. Laissant derrière lui un vide énorme qui ne sera jamais comblé autrement qu’avec le temps, et peut-être la frustration.