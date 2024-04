On a vécu une nuit absolument incroyable hier, avec des fins de matchs de folie entre Knicks – Sixers et Nuggets – Lakers. De quoi nous donner à manger pour plusieurs Apéro TrashTalk. Après un premier revenant sur la série de Playoffs Denver – Los Angeles, en voici un autre sur celle opposant New York à Philadelphie.

Les Knicks et les Sixers viennent de nous offrir deux vrais gros matchs de Playoffs. Les Knicks ont remporté les deux, au forceps, à la new-yorkaise face à des Sixers qui ont pourtant envoyé un excellent niveau de jeu + plan de jeu ! Clairement, Philadelphie peut avoir quelques regrets, notamment après la fin de match folle et controversée du Game 2. On analyse tout ça et on se projette dans les deux prochains matchs qui auront lieu à Philadelphie.