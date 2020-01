Les Grizzlies : jeunesse, talent et… Playoffs ? Apéro TrashTalk

Avec 9 victoires lors de leurs 12 derniers matchs et une série en cours de 6 succès consécutifs, les Grizzlies sont pour l’instant dans le Top 8 à l’Ouest, la ceinture bien attachée sur la route des Playoffs. Que ceux qui avaient prévu de lire ça à la mi-saison lèvent la main. C’est bien ce qu’on pensait, il faut qu’on en parle…



En se débarrassant des Rockets de James Harden à domicile la nuit dernière, les protégés de Taylor Jenkins ont frappé un grand coup. Ils confirment que leur forme du moment n’est pas seulement passagère et que le calendrier n’a rien à voir là-dedans. Les Clippers, San Antonio ou OKC pourront facilement le confirmer, les Oursons ne sont pas là pour rire. Si le nom de Ja Morant ressort évidemment en premier, il ne faut pas oublier le supporting cast autour de ce jeune franchise player déjà promis au titre de Rookie de l’Année. Le meneur apporte du sang neuf dans la Ligue avec ses cross assassins, son sang froid dans le clutch et un jump interdit pour sa taille. Mais il n’est pas le seul à faire lever les fans du FedEx Forum de leur siège tous les soirs. Commençons par Jaren Jackson Jr., toujours présent pour smasher les offrandes de l’adolescent dans le cercle et qui confirme son excellente saison rookie. Il forme peut-être avec Jonas Valanciunas l’une des meilleures raquettes du moment. Arrivé dans le Tennessee il y a moins d’un an, le Lituanien a lui aussi trouvé son rythme alors qu’il entre doucement dans son prime. Derrière eux, Dillon Brooks et Brandon Clarke sont aussi de grandes satisfactions du côté de Memphis qui ne semble pas vouloir s’éterniser dans les tréfonds du classement de la Conférence Ouest. On ne sait pas encore s’ils vont tenir la distance jusqu’à la ligne d’arrivée, mi-avril, mais les Grizzlies sont kiffants à voir jouer et ce n’était pas gagné cette année.

