Preview Thunder – Raptors : Shai Gilgeous-Alexander affronte les Canadiens, ça va fêter la victoire avec des shots de sirop d’érable

Les Canadiens ne sont peut-être pas encore qualifiés pour les Jeux Olympiques 2020, mais ils ont quelques sacrées pépites en devenir. Ça tombe bien, Shai Gilgeous-Alexander va pouvoir montrer qui est le vrai Canadien. En effet, le Thunder reçoit les Raptors à partir de 2 heures du mat’.

Andrew Wiggins n’est pas le seul joueur attendu chaque année de pied ferme lorsqu’il affronte les Raptors. L’ailier des Wolves arrive même de plus en plus loin dans la liste des noms n’appartenant pas à la franchise mais étant les plus acclamés par la foule de Toronto. Aucun chiffre n’existe sur le sujet mais SGA va forcément attirer les regards de tous les fans canadiens cette nuit, surtout après la perf’ qu’il vient de nous sortir contre… Minnesota. Le sophomore du Thunder a explosé depuis son arrivée dans l’Oklahoma l’été dernier, lui qui tourne à 19,9 points, 5,7 rebonds et 2,9 passes de moyenne sous ses nouvelles couleurs. Mais c’était particulièrement violent ce lundi à l’occasion de son premier triple-double en carrière. Un bon gros 20-20-10 pour venir déloger Shaq des tablettes. Sur une belle dynamique à l’instar de toute l’équipe du Thunder, on se doute bien que le gamin va avoir à cœur de briller à nouveau pour cette rencontre. Il pourrait donc y avoir des étincelles du côté d’Oklahoma ce soir. Car après s’être changé en Shaquille O’Neal, il pourrait se mettre à claquer des dunks à la Vince Carter sur le pif des Raptors. Attention quand même à ne pas trop abuser de la poutine avant de se pointer à la salle s’il veut pouvoir décoller un peu…

Outre les retrouvailles de SGA avec les joueurs de sa ville natale, la rencontre de ce soir opposera deux équipes que l’on n’attendait pas à ce niveau cette saison. D’abord, les champions en titre, orphelins de leur MVP des Finales, surprennent dans le bon sens du terme. Il n’est jamais facile de se remettre du départ d’un joueur du calibre de Kawhi mais les Dinos ont bien géré la chose, notamment grâce à Coach Nurse, au niveau All-Star de Pascal Siakam et à un collectif encore bien huilé. La machine canadienne est en route et pointe à la quatrième place de la Conférence Est, à seulement 2,5 matchs des seconds, les Celtics. Néanmoins, ils devront probablement encore faire sans Fred VanVleet qui a manqué les trois derniers matchs à cause d’une blessure à la cuisse. Cependant, la plus grosse surprise reste le Thunder. Après le départ de Westbrook et PG, tout le monde voyait cette saison comme un exercice difficile avec un bon pick de Draft à la clé pour la franchise de l’Oklahoma. C’était sans compter sur la force de caractère de l’équipe, un Billy Donovan au sommet de son art, un Chris Paul qui retrouve une seconde jeunesse, et bien évidemment un SGA qui explose. L’Éclair fait donc déjouer tous les pronostics en étant en course pour les Playoffs, solidement attaché à sa septième place à l’Ouest pour le moment.

Voilà, vous pouvez réserver votre nuit pour ce match, car cela promet du beau basket. Si vous voulez voir un caribou manger des Dinos, rendez-vous à partir de 2h en direct d’Oklahoma City.